SC Lilienfeld will nach Aufstieg weiter seine Spielphilosophie zeigen

Details Freitag, 08. Juli 2022 18:07

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SC Lilienfeld mit Obmann Gernot Edy an der Reihe. Lilienfeld fixierte in der abgelaufenen Spielzeit in der Gebietsliga West mit 21 Siegen, einem Remis und vier Niederlagen mit 64 Punkten souverän den Meistertitel in der Gebietsliga West. Nun will man sich auch nach dem Aufstieg in die 2. Landesliga West treu bleiben. "Erst einmal in der Liga ankommen: Den Fans und Gegnern unsere Spielphilosophie zeigen. Zum Saisonabschluss wollen wir dann einen Platz im Mittelfeld erreichen", bringt es Edy auf den Punkt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Gernot Edy: Mit der abgelaufenen Saison bin ich sehr zufrieden, aber nicht nur mit der abgelaufenen Saison. Das Trainer-Team in Lilienfeld verfolgt in den letzten drei Jahren ein klares Ziel und eine hart erarbeitete Spielphilosophie. Und was uns auch auszeichnet ist die Breite des Kaders mit sehr vielen jungen Spielern. Ich bin überzeugt wir sind die Mannschaft mit dem jüngsten Altersdurchschnitt, die je Meister geworden ist. Und wir werden noch jünger! Ja uns ist auch klar, dass wir mit unseren jungen Spielern auch mal Lehrgeld zahlen werden aber das ist unsere Richtung. Wir verpflichten junge hungrige Spieler und geben diesen die Zeit und mit unseren Top-Trainern die Möglichkeit sich weiter zu bilden und mit sportlichen Erfolgen den Verein weiter zu bringen.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Edy: Die Transferzeit geht bis 15. Juli und wir arbeiten noch daran. Mario Dragodan unser Torschützenkönig ist in Ybbs und ist für seinen neuen Verein eine Top-Verstärkung.

"Unser Jugend-Projekt ist ein sehr großes Thema!"

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Edy: Wir haben sehr viele Themen und Projekte in Lilienfeld: Wir wollen für die Bezirkshauptstadt Lilienfeld so viel wie möglich machen das Alle zum Sport kommen. Wir haben ca. 25.000 Personen im Bezirk Lilienfeld und es muss Alles versucht werden Top-Bedingungen zu haben für alle Menschen, die Sport betreiben wollen. Wir freuen uns aber auch über alle Freiwilligen und Sponsoren, die bei unseren Projekten dabei sein wollen. Unser Jugend-Projekt ist ein sehr großes Thema!

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Edy: Mich wundert es nicht das viele Vereine ihre Türen schließen denn wer will schon freiwillig unentgeltlich seine Freizeit opfern? Die Personen mit Herz für die Sache sterben aus. Aber es muss möglich sein eine Sportanlage für eine Stadt gemeinsam zu erhalten. Nicht nur zwei bis drei Ehrenamtliche und da schreien viele um Hilfe. Ich muss sagen für Lilienfeld haben wir einen guten Stamm. Ein freiwilliges Team, welches die Reinigung des Gebäudes und die Kantine macht, ein gutes Funktionärs-Team und zwei Platzwarte, wobei Werner Wiesbauer einer ist den man mit Gold nicht aufwiegen kann. Er nennt die zu pflegenden 10.000 m2 sein Herzstück. Herr Hatemay ist für die Mäharbeiten zuständig. Bitte wenn wer helfen will dann melden!

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Edy: Erst einmal in der Liga ankommen: Den Fans und Gegnern unsere Spielphilosophie zeigen. Zum Saisonabschluss wollen wir dann einen Platz im Mittelfeld erreichen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Edy: Titelkanditaten sind sicher Wieselburg, Ybbs, Rohrendorf, Rabenstein und St. Peter/Au.