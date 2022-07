USC Seitenstetten möchte die junge Mannschaft weiterentwickeln

Details Freitag, 08. Juli 2022 20:38

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der USC Seitenstetten mit dem sportlichen Leiter Rene Streitner an der Reihe. Seitenstetten belegte in der abgelaufenen Spielzeit in der 2. Landesliga West nach sechs Siegen, sechs Remis und 14 Niederlagen mit 24 Punkten den elften Platz in der Abschlusstabelle. Ein unerwarteter Trainerwechsel (Stefan Griessenberger legte sein Amt aus gesundheitlichen Gründen zurück und wurde durch Peter Thaller ersetzt) beschäftigte den Verein vor dem Beginn der neuen Punktejagd. Der Plan ist laut Streitner dennoch klar: "Unser Ziel ist es unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Rene Streitner: Wir sind mit unserer letzten Saison sehr zufrieden, da wir einen Umbruch vollzogen haben und mit einem sehr jungen Kader in die Saison gegangen sind.

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Streitner: Bei den Abgängen haben wir leider einige "eigene" Seitenstettner verloren, was uns besonders schmerzt. Betreffend der Torhüter-Position haben wir zwei Langzeit-Verletzte, wodurch man sagen kann, dass wir uns heuer am Transfermarkt in allen Mannschaftsteilen verstärkt haben. Die Abgänge betreffen Tom Knoll, Jan Knoll, Nico Poustka, Stepjan Kovacevic und Jonas Schinkinger. Als Zugänge stehen Marcel Tatzreiter, Julian Kleinhofer, Michael Dietl, Matthias Käfer, Maximilian Berger und Alexander Hausberger fest.

Unerwarteter Trainerwechsel nach Gesundheitsproblemen

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Streitner: Ein unerwarteter Trainerwechsel, da uns Stefan Griessenberger aufgrund seiner Gesundheit verlassen hat. Wir möchten uns auch nochmals auf diesem Weg bei ihm für seine Arbeit bedanken und wünschen ihm rasche Genesung und alles Gute für die Zukunft!

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Streitner: Es gibt meiner Meinung nach mehr Faktoren und auch geografisch unterschiedliche Faktoren. Ich denke, es ist wesentlich, die Jüngsten der Gesellschaft früh für den Sport zu begeistern und anschließend durch nachhaltige Nachwuchsarbeit an die jeweiligen Vereine zu binden. Einen großen Beitrag dazu leistet meiner Meinung nach eine starke Bundesliga sowie die Nationalelf.

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Streitner: Unser Ziel ist es unsere junge Mannschaft weiterzuentwickeln.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Streitner: Wieselburg geht als großer Favorit in die Meisterschaft. Ybbs, St. Peter/Au und Rohrendorf werden, denke ich, auch vorne in der Tabelle zu finden sein.