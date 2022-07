SC Wieselburg blickt auf beste Saison der Geschichte zurück

Details Montag, 11. Juli 2022 13:17

Auch in der neuen Saison 2022/23 gibt es wieder die bereits gewohnten Ligaportal-Interviews. Dieses Mal ist dabei der SC Wieselburg mit Obmann Robert Gnant an der Reihe. Wieselburg blickt auf eine herausragende abgelaufene Spielzeit in der 2. Landesliga West zurück und landete am Ende nur einen einzigen Punkt hinter Meister Haitzendorf. "Die Saison 2021/2022 war die beste in der Vereinsgeschichte", bringt es Gnant auf den Punkt. Große Kampfansagen in Richtung Aufstieg bleiben aus, doch für die Konkurrenz ist Wieselburg der ganz große und logische Titelfavorit.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Robert Gnant: Die Saison 2021/2022 war die beste in der Vereinsgeschichte. Die Kampfmannschaft hat mit 20 Siegen, 5 Unentschieden und nur einer (unglücklichen) Niederlage 65 Punkte erreicht und den hervorragenden 2. Platz in der 2. Landesliga geschafft. Von den sechs Derbys haben wir fünf gewonnen und nur einmal Unentschieden gespielt. Zusätzlich wurde unsere U23 mit 66 Punkten Meister. Sportlerherz, was willst du mehr?

Ligaportal: Gab es bereits Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen besteht noch Handlungsbedarf?

Gnant: Mit Michael Ehribauer verlässt uns ein Spieler nach Kilb und Thomas Buschenreither beendete seine Karriere in der Kampfmannschaft. Im Gegenzug kommen vier junge Spieler nach Wieselburg: Maximilian Müller (AKA St. Pölten), Jürgen Pilz, Julian Reiner (beide AFW Waidhofen/Ybbs) und Simon Braunauer (SKU Amstetten), wobei Maximilian Müller und Jürgen Pilz schon im Nachwuchs bei uns gespielt haben. Nachdem sich Thomas Baumann im letzten Spiel einen Kreuzbandriss zugezogen hat, mussten wir auf der Tormannposition noch nachschärfen und konnten mit Harald Schrittwieser ein Wieselburger Urgestein zurückholen.

Ligaportal: Welche Themen haben dem Verein neben dem sportlichen Abschneiden der Kampfmannschaft besonders beschäftigt?

Gnant: Ein besonderes Augenmerk liegt in unserem Verein bei der Nachwuchsförderung. Neben der individuellen, sportlichen Weiterentwicklung unserer neun Nachwuchsmannschaften haben wir auch wieder den Zwiesl-Cup, ein Nachwuchs-Turnier für U8 und U10, mit 26 Teams aus drei Bundesländern und rund 800 Zuschauern organisiert. Auch das Projekt „die2west.at“, der Übertragung aller Meisterschaftsspiele der 2. Landesliga West hat uns gefordert. Weiters organisierten wir gemeinsam mit dem LAZ-Wieselburg ein Legenden-Benefiz-Spiel für die Ukrainehilfe/Nachbar in Not.

Ligaportal: Das "Vereinssterben" im Amateurbereich geht leider weiter. Wo sehen Sie die Ursachen dafür und wer ist gefordert um eine Wende zu schaffen?

Gnant: Für mich ist unter anderem die Politik (Thema Anreiz/Unterstützung für Funktionäre) gefordert. Ein Verein ist schon wie eine kleine Firma und die Funktionäre sind schwerst gefordert bzw. stecken sehr viel Freizeit und Energie in den Verein. Ich bin froh und stolz, dass wir in Wieselburg sehr viele Funktionäre und Freiwillige haben, die unseren Verein tatkräftig unterstützen! Danke an alle!

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Gnant: Unser Ziel ist die sportliche Weiterentwicklung jedes Einzelnen bzw. der gesamten Mannschaft sowie die Integration unserer jungen Spieler. Für unsere Fans wollen wir wieder einen schönen, offensiven Fußball zeigen, sodass wieder viele Zuschauer in die TTI-Arena kommen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Gnant: In der 2. Landesliga gibt es viele starke Mannschaften, keine Mannschaft darf man unterschätzen, denn bei jedem Spiel entscheiden oft nur Kleinigkeiten. Vorne in der Tabelle erwarte ich neben Titelaspirant Ybbs die Teams von St. Peter, Rohrendorf und Purgstall. Auch die Aufsteiger können natürlich überraschen.