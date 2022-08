ASK Ybbs möchte wieder vorne mitspielen

Details Dienstag, 09. August 2022 10:14

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der vergangenen Saison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Daniel Holzer: Wir waren als Verein sehr zufrieden mit dem dritten Platz. Natürlich gab es das ein oder andere Spiel, was nicht nach Wunsch verlief, jedoch Alles in Allem eine positive Saison.

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge?

Holzer: Die Zugänge sind Stefan Strohner (Ober Grafendorf), Mario Dragodan (Lilienfeld), Christian Hackl (Spratzern), Sandor Szidor (Ungarn), Denis Sirbu (Ardagger) und Michael Knezevic (Aschbach). Die Abgänge betreffen Stefan Holzer (Pause) und Stefan Sailer (ebenfalls Pause).

"Wieselburg ist für mich der klare Titelkandidat"

Ligaportal: Wie sieht eure Zielsetzung für die neue Saison 2022/23 aus?

Holzer: Ziel für kommende Saison ist es wieder vorne mitzuspielen.

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und welche Vereine können für eine Überraschung sorgen?

Holzer: Wieselburg ist für mich der klare Titelkandidat, nach der vorigen Saison und der bisherigen Vorbereitung. Rohrendorf hat eine starke Rückrunde gespielt. Purgstall hat sich gut verstärkt und könnte heuer wieder für eine Überraschung sorgen.