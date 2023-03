Leader ASK Ybbs mit bislang durchwachsener Vorbereitung

Details Dienstag, 28. Februar 2023 15:27

Wie manch anderer Klub im niederösterreichischen Unterhaus ist auch der ASK Ybbs, Tabellenführer der 2. Landesliga West, aktuell mit verletzungs- sowie krankheitsbedingten Ausfällen konfrontiert. So verwundert es nur wenig, dass Christian Haabs, der Trainer des aktuellen Leaders, die bisherige Vorbereitung im Gespräch mit ligaportal.at als „sehr durchwachsen“ bezeichnet. Auch kristallisiert sich heraus, dass man in Ybbs höchstwahrscheinlich mit unverändertem Kader in die Frühjahrssaison gehen wird. Dieser ist dafür freilich ein sehr starker.

Ligaportal.at: Herr Haabs, wie ist die bisherige Vorbereitung aus Ihrer Sicht gelaufen?

Christian Haabs: Sehr durchwachsen, zumal wir sehr viele verletzte und kranke Spieler haben. Somit machen wir immer das Bestmögliche, treten auch immer wieder in unterschiedlichen Aufstellungen bei den Testspielen an. Die Ergebnisse passen auch noch nicht so ganz (Anm. d. Red.: Der ASK Ybbs spielte bislang u.a. 2:7 gegen Kilb, 1:2 gegen Zwettl, 3:1 gegen den FavAC sowie 0:1 gegen Waidhofen an der Thaya), aber wir kämpfen weiter.

Ligaportal.at: Woran wollen sie in der restlichen Vorbereitung noch konkret feilen?

Christian Haabs: An allem. Was schon halbwegs passt, ist der Körper, alles andere ist noch optimierbar, aber wie gesagt, man müsste halt mit den Spielern trainieren, können die dann wirklich in der ersten Mannschaft stehen, aufgrund der Verletzungen und Krankheiten, die wir bisher immer hatten, war das nicht immer möglich.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie das Auftaktprogramm ein?

Christian Haabs: Sehr, sehr schwer. Gerade Amaliendorf ist eine komplette Unbekannte, da darf man sich vom letzten Tabellenplatz nicht täuschen lassen, das ist eine sehr gute Mannschaft mit zusätzlichen Legionären, das wird sehr schwer. Das Derby gegen Wieselburg ist immer schwierig und sowieso eine große Herausforderung, in der dritten Runde haben wir dann Schweiggers, gegen die wir unsere einzige Niederlage im Herbst hatten, dass man die nicht unterschätzen darf, haben wir gesehen, auch das wird alles andere als einfach. Das Programm ist generell immer schwer, wenn man vorne steht, da alle entsprechend motiviert sind.

Ligaportal.at: Was gibt es hinsichtlich Transfers noch zu sagen, ist es bei Christopher Rass und Fabian Kamleitner als Neuzugänge geblieben?

Christian Haabs: Dominic Rass fehlt hier noch, er war aber nie im Training, hat nur seinen Pass hergelegt, um zu spielen, wenn in der U23 Bedarf ist. Fabian Kamleitner ist 15, eine Zukunftshoffnung aber jetzt kein konkreter Kaderspieler in dem Sinne. Er wird nun langsam aufgebaut, und Christopher Rass ist ein Heimkehrer, der jetzt aber leider verletzt ist, es ist ungewiss, ob er überhaupt zum Einsatz kommen kann.

