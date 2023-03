SC Lilienfeld registrierte Spieler aus Albanien

Details Mittwoch, 08. März 2023 09:56

Der SC Lilienfeld hat sich in der 2. Landesliga West zur Saisonmitte mit sechs Siegen, drei Remis und vier Niederlagen im soliden Mittelfeld platziert. Sowohl nach vorne als auch nach hinten dürften für das Frühjahr keine großen Sprünge mehr zu erwarten sein, womit man die Chance hat, sich der Entwicklung der Mannschaft zu widmen. Ligaportal.at hat sich mit Amir Ebrahim, seines Zeichens sportlicher Leiter des Tabellensiebten, über die Vorbereitung, Schwerpunkte in der Arbeit sowie den nahenden Saisonstart unterhalten.

Ligaportal.at: Herr Ebrahim, wie ist aus Ihrer Sicht bislang die Vorbereitung gelaufen, und sind Sie zufrieden?

Amir Ebrahim: Ja, insgesamt bin ich schon zufrieden. Wir haben meiner Meinung nach sehr gut gearbeitet, insgesamt haben wir gottseidank ein paar Spieler, die jetzt im Herbst kaum gespielt haben, zurückbekommen. Wir arbeiten an der körperlichen Verfassung aller Spieler, arbeiten im technisch-taktischen Bereich, machen dabei gute Fortschritte, wir haben aber auch noch viel Arbeit vor uns.

Ligaportal.at: Was steht diesbezüglich noch bevor, woran möchte man konkret noch arbeiten?

Amir Ebrahim: Im Prinzip betrifft das alle Bereiche, wir wissen, dass wir arbeiten müssen und das auch wollen, vor allem als Team, egal ob das in einem Angriffspressing oder generell im Pressing ist bzw. generell in der Arbeit gegen den Ball. Wir wollen durch unsere Spielweise wenig zulassen und eine hohe Verantwortung für das Verteidigen haben. Meines Erachtens geht das nur, wenn man selbst aktiv den Ball sucht und weiß, was man mit dem Ball zu tun hat. Das heißt, wir wollen sehr proaktiv spielen, konsequent verteidigen und sehr diszipliniert als Team gegen den Ball arbeiten, um Torchancen des Gegners zu verhindern.

Ligaportal.at: Hat sich bei euch hinten raus noch etwas auf dem Transfermarkt getan, habt ihr noch jemanden verpflichtet?

Amir Ebrahim: Wir haben noch einen ausländischen Spieler registriert, Redon Laho aus Albanien, der Registrierungsprozess ist bereits abgeschlossen, auch haben wir Dodou Secka bekommen. Darüber hinaus sind wie gesagt viele Spieler nach Verletzungen zurückgekommen, die wie Neuzugänge zu betrachten sind.

Ligaportal.at: Wie bewertet ihr konkret das Auftaktprogramm mit den ersten beiden Spielen?

Amir Ebrahim: Das ist sehr schwierig, wir beginnen in der ersten Runde auswärts gegen Eggenburg, das ist ein sehr schwieriges Spiel, die Rückrunde beginnt für uns mit einem wirklichen Härtetest. Es handelt sich hierbei um eine Mannschaft, die vor allem zuhause unangenehm ist, dann haben wir Rohrendorf, einen der Titelanwärter, zuhause. Es wird schnell zur Sache gehen, wir müssen daher von Anfang an auf der Hut sein.

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei