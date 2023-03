SV Würmla will zum Auftakt verlorene Punkte zurückholen

Details Freitag, 10. März 2023 18:38

Mit drei Siegen, vier Remis und sechs Niederlagen hat sich der SV Würmla zur Saisonmitte der 2. Landesliga West auf dem neunten Tabellenplatz ausgebreitet. Der einstellige Tabellenplatz klingt zwar an sich recht solide, kann jedoch nicht über den Umstand hinwegtäuschen, dass man derzeit nur zwei Punkte vor der roten Zone liegt. Die Redaktion von Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt, um mit Michael Rauscher, dem Sektionsleiter des Vereins, unter anderem über die Vorbereitung für das in Kürze beginnende Frühjahr, das man mit einem Auswärtsspiel in Herzogenburg einläutet, sowie über Transfers und eine Vorschau auf die ersten Runden zu sprechen.

Ligaportal.at: Herr Rauscher, wie würden Sie aus Sicht des SV Würmla den bisherigen Verlauf der Vorbereitung kommentieren?

Michael Rauscher: Im Großen und Ganzen hat alles gepasst. Wir haben die Vorbereitung natürlich dazu genutzt, um sehr viel zu probieren und die Jungen spielen zu lassen. Gottseidank verfügen wir über sehr viele eigene junge Spieler. So wurde in den ersten beiden Spielen die komplette Mannschaft gewechselt. Gegen Statzendorf (Anm. 2:3) und Spratzern (Anm. 2:4) haben wir jeweils verloren, in der Vorwoche haben wir gegen Rohrbach jedoch komplett – bis auf zwei Stammspieler, die werden umgekehrt aber auch beim Gegner gefehlt haben – gespielt und 1:0 gewonnen. Auch wenn man die Verletztenstatistik betrachtet, ist die Vorbereitung nicht so schlecht gelaufen, letztes Jahr hatten wir sehr viele Verletzte, heuer hält sich das in Grenzen.

Ligaportal.at: Bezüglich Transfers standen seit längerem Patrick Denk, Daniel Strohmayer und Florian Mader fest, ist zu dieser Riege noch jemand dazugekommen?

Michael Rauscher: Nein, die aufgezählten Spieler sind alle.

Ligaportal.at: Wie bewertet ihr das Auftaktprogramm, konkret die ersten beiden Gegner SC Herzogenburg und USC Seitenstetten, die auf den SV Würmla warten?

Michael Rauscher: Wir haben mit beiden Teams noch eine Rechnung offen, werden alles daransetzen, die ersten zwei Spiele nicht zu verlieren, in beiden einen oder drei Punkte zu machen. Wir wollen uns auf jeden Fall die Punkte, die wir verloren haben, zurückholen. Das wird nicht leicht, aber wir wollen es probieren.

Ligaportal.at: Was hat sich über den Winter sonst noch in Würmla getan?

Michael Rauscher: Wir haben für die U 23 einige junge Spieler dazubekommen, mit Kevin-Robert Hornung haben wir auch einen neuen Trainer für die U 23 bekommen, der selbst als Spieler in der 2. Landesliga gekickt hat, er hat in Obergänserndorf bei Michael Wagner gespielt.

Ligaportal.at: Wir danken Ihnen herzlich für das Gespräch!

