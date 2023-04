SC Herzogenburg: Momentan wird nicht auf die Tabelle geschaut

Details Freitag, 07. April 2023 08:56

Der SC Herzogenburg, der in der 2. Landesliga West mit Platz zwölf auf einem Abstiegsplatz überwintert hatte, konnte einen guten Start in die Frühjahrssaison verzeichnen. Nach einem 1:1-Unentschienden zuhause gegen Würmla erreichte man zuletzt in Purgstall einen beachtlichen 1:0-Sieg. In der Zwischenzeit musste man dennoch die Mannschaft aus Eggenburg (holte aus den beiden ersten Spielen sogar sechs Punkte) passieren lassen, dafür konnte man jedoch den USC Schweiggers einholen, man blieb damit auf Rang zwölf. Ligaportal.at hat die Gelegenheit genutzt und sich mit Wolfgang Eder, dem Sektionsleiter der Herzogenburger, über den Start, den kommenden Gegner aus Lilienfeld sowie die derzeitige, wirklich spannende, Ausgangsposition in der Liga unterhalten und dabei klare, aber recht knappe Antworten bekommen, die den aktuellen Fokus im Verein untermalen.

Ligaportal.at: Herr Eder, der SC Herzogenburg ist mit vier Punkten aus zwei Spielen wirklich gut gestartet, wie fällt Ihr erstes Fazit zum Rückrundenstart aus?

Wolfgang Eder: Es war ansehnlich, drücken wir es so aus. Natürlich wären zwei Punkte mehr schön gewesen, aber das war auch so ganz okay.

Ligaportal.at: Warum ist es so gut gelaufen, und was muss man eventuell noch verbessern?

Wolfgang Eder: Zu verbessern gibt es immer etwas, fertig werden wir natürlich nie sein, es gibt in allen Bereichen natürlich noch Punkte, wo wir effektiver werden können, besser werden können, sei es von hinten angefangen bis ganz nach vorne, weil perfekt sind wir definitiv nicht.

Ligaportal.at: Wenn wir kurz die aktuelle Tabellensituation mit jener aus der Winterpause vergleichen: Was hat sich für euch von der Ausgangsposition betrachtet verändert?

Wolfgang Eder: Die Tabellensituation, muss ich ganz ehrlich sagen, geht an mir spurlos vorbei, weil die Platzierung jetzt nicht entscheidend ist. Hier ist alles so eng beisammen, von den Punkten betrachtet, also nehme ich auf den Rang jetzt überhaupt keine Rücksicht. Wir müssen auf uns schauen und jedes Spiel schauen, dass wir es positiv gestalten. Da ist die Tabellenposition im Moment relativ nebensächlich für mich.

Ligaportal.at: Ein paar Worte noch zum kommenden Gegner. Was erwartet euch hier, wie gilt es in dieses Spiel zu gehen?

Wolfgang Eder: Mit dem SC Lilienfeld haben wir den Aufsteiger vor der Brust. Sie haben spielerisch eine gute Mannschaft, da müssen wir dagegenhalten und schauen, dass die drei Punkte bei uns in Herzogenburg bleiben.

