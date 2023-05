SC Herzogenburg: "Es ist sehr gefährlich"

Details Mittwoch, 03. Mai 2023 11:19

Der SC Herzogenburg verblieb nach bislang sechs gespielten Runden im Frühjahr der 2. Landesliga West auf jenem zwölften Platz, von dem aus man gestartet war. Man konnte dabei Schweiggers einholen, musste jedoch Eggenburg ziehen lassen. Außerdem wurde der Abstand zu Konkurrenten wie Rabenstein verringert. Auch wenn aktuell unklar ist, ob und wie viele Teams den bitteren Gang in die Gebietsliga antreten werden müssen, ist man sich in Herzogenburg der Gefahr bewusst, man nimmt den Kampf um den Klassenerhalt entsprechend ernst.

Ligaportal.at: Herr Unterhuber, wie fällt Ihr erstes Fazit zur laufenden Frühjahrssaison aus, wie sind Sie mit den ersten Auftritten Ihrer Mannschaft in der Rückrunde zufrieden?

Marc Andre Unterhuber: Die Ergebnisse sind nun nicht das, was wir uns vorgestellt haben, diesbezüglich sind wir meiner Meinung nach hinter unseren Erwartungen geblieben. Wir spielen zwar immer einen annehmbaren Fußball, sind aber nicht effizient vor dem gegnerischen Tor. Deshalb haben wir den einen oder anderen Punkt weniger als das Soll geholt.

Ligaportal.at: Wie sind Sie mit den Neuzugängen zufrieden, haben sich diese Ihrer Meinung nach bislang gut integrieren können?

Marc Andre Unterhuber: Ich denke, das hat sich bewährt. Ich bin selbst erst im Winter dazu gestoßen, mit den Neuzugängen sind wir sowohl in sportlicher als auch in menschlicher Hinsicht zufrieden, sie passen gut ins Team bzw. in unser Mannschaftsgefüge hinein.

Ligaportal.at: Man weiß aktuell nicht, wie viele Teams tatsächlich absteigen müssen, wie bewerten Sie die aktuelle Situation, ist es aus Sicht des SC Herzogenburg überhaupt noch gefährlich?

Marc Andre Unterhuber: Absolut, es ist sehr gefährlich. Dessen ist sich jeder bei uns im Verein auch bewusst, es ist auch den Spielern und dem Trainerteam bewusst, dass wir Tag für Tag hart arbeiten müssen, um unser Ziel zu erreichen. Schlussendlich müssen wir beziehungsweise die Mannschaft am Wochenende bei den Spielen das abrufen, was wir uns unter der Woche erarbeiten. Wenn uns das gelingt, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis wir die nötigen Punkte holen, wenn wir so weiterarbeiten, wird das raschestmöglich passieren.

Ligaportal.at: Als nächster Gegner wird sich Ihrem Verein Seitenstetten entgegenstellen. Wie ist diese Aufgabe aus sportlicher Perspektive zu bewerten?

Marc Andre Unterhuber: Wir treten auswärts an, das ist sicher ein Schlüsselspiel für die nächsten zwei, drei Runden, zumal wir danach gleich das direkte Duell gegen Amaliendorf haben. Ich denke, wenn wir hier ein gutes Ergebnis in Seitenstetten erzielen, können wir den Schwung ins nächste Heimspiel mitnehmen, was sehr förderlich wäre. Bei Seitenstetten handelt es sich jedoch um einen sehr unangenehmen Gegner, das wird eine schwierige Aufgabe für uns, wir wollen aber auch dort Punkte mitnehmen.“

