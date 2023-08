SC Melk will sich nach gutem Start etablieren und im Mittelfeld mitspielen

Details Freitag, 25. August 2023 11:23

Der SC Melk hat sich in einem wahren Thriller in der Vorsaison der Gebietsliga West gegen den Rivalen aus Grein durchsetzen und den heiß ersehnten Aufstieg in die 2. Landesliga West realisieren können. Zum Auftakt fehlte beim 0:1 in Rohrendorf nicht viel, sechs Tage später belohnte man sich in der zweiten Runde mit einem fulminanten 5:0-Heimerfolg gegen Purgstall. Der SC Melk wird allgemein stark eingeschätzt, man darf gespannt sein, wo sich die Elf von Trainer Helmut Anderst in den nächsten Runden einreihen wird. Ligaportal hat den Übungsleiter des SCM im Vorfeld der Partie gegen Seitenstetten zu einem aktuellen Interview gebeten.

Spielerische Qualität vorhanden, Chancenverwertung des SC Melk aber noch ausbaufähig

Fragt man Helmut Anderst, seines Zeichens Trainer des Aufsteigers SC Melk, nach der Performance seiner Mannschaft, konkret, was in den ersten Partien bereits gut geklappt hat und was ausbaufähig erscheint, erhält man Folgendes zur Antwort: „Was sehr gut funktioniert hat, ist die spielerische Qualität. Wir haben uns auch, finde ich, im mannschaftstaktischen Bereich weiterentwickelt. Wo es noch ein bisschen hapert, wo wir Probleme haben, ist der Bereich der Chancenauswertung, daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten.“

Mit den Neuzugängen, konkret hat man sich mit zwei Innenverteidigern verstärkt, ist Anderst sehr zufrieden. Was die Ambitionen in Melk betrifft, gibt Anderst die Auskunft, dass man sich wieder in der 2. Landesliga West etablieren und irgendwo im gesicherten Mittelfeld mitspielen wolle. Es handelt sich hierbei um eine realistische Zielsetzung, die dem SC Melk freilich allemal zuzutrauen ist.

Mit Seitenstetten wartet die nächste spannende Aufgabe auf den SCM

Zum Auftakt reist man, wie oben erwähnt, gen Westen, wo mit dem USC Seitenstetten eine etablierte Mannschaft der 2. Landesliga auf die Anderst-Elf wartet. Wie schätzt man diese Aufgabe ein? „Ich glaube, dass das ein sehr ausgeglichenes Spiel wird. Seitenstetten verfügt über eine sehr junge, dynamische Mannschaft, sie sind generell immer sehr schwer zu bespielen“, so der Coach, der auch meint, dass es hierbei auf die Tagesverfassung ankommen werde.

Gefragt nach der bislang größten Überraschung in der Liga, gleich ob im positiven oder negativen Sinn, führt Trainer Helmut Anderst den SC Lilienfeld ins Treffen. „In positiver Hinsicht ist hier sicher gleich mal der 4:1-Sieg von Lilienfeld gegen den Titelfavoriten ASK Ybbs zu erwähnen“, so der Coach, der generell eine „extrem ausgeglichene Liga wie schon lange nicht mehr“ sieht. Rundherum gibt es keine großen Neuigkeiten, der SC Melk präsentiert sich sowohl auf als auch neben dem Spielfeld als starker Aufsteiger, der durchaus eine Bereicherung für die Liga darstellt.

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.