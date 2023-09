Gmünd siegt in letzter Minute gegen Eggenburg

Details Samstag, 02. September 2023 00:01

2. Landesliga West: Rund 200 Zuschauer wollten sich das Spiel am Freitagabend zwischen dem SC Gmünd und dem SK Eggenburg nicht entgehen lassen und kamen dabei voll auf ihre Rechnung. Im Spiel des SC Gmünd gegen den SK Eggenburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des SC Gmünd.

Die Gastgeber gingen nach der Abtastphase in Führung. Ein idealer Steckpass setzte Julian Zimmel ein, der auf das gegnerische Tor zulief, dann nochmal quer legte und Stanislav Pacholik nur noch einschieben musste und sein Team in der 26. Minute nach vorn brachte. Beim nächsten Treffer legte diesmal Stepan Prokes quer und Julian Zimmel traf zum 2:0 zugunsten des SC Gmünd (39.).

Aus verdächtiger Abseitsposition legt Prokes auf Zimmel quer und der schiebt am Goalie vorbei ins Tor. Schwingi, Ticker-Reporter

In Minute 42 wurden den Gästen ein Treffer aberkannt. Nach einem Freistoß von der Mittellinie, der hoch in den Strafraum flog, war der Ball plötzlich im Tor, doch die Unparteiischen entschieden auf Abseits. Nur einige Augenblicke später lief wieder Zimmel alleine auf das Tor zu, traf bei seinem Versuch allerdings nur die Querlatte, doch dann wurde auf Abseits entschieden. Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Niederlage in letzter Minute

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel und auch zu den nötigen Toren. Die erste Chance im zweiten Abschnitt hatten allerdings wieder die Gastgeber. Doch der versuchte Lupfer über den Keeper landete in den Händen des Schlussmannes. Im direkten Gegenzug gelang den Gästen der Ausgleich. Der Ex-Gmünder Haris Garagic schlug doppelt zu und glich damit für den SK Eggenburg aus (76./91.). Auch beim 2:2 ging dem Gegentor eine eigene Chance der Hausherren voraus, die nicht genutzt wurde. Im Gegenzug traf Garagic von der Strafraumgrenze zum Ausgleich. Doch damit war das Spiel noch nicht zu Ende. Gefeierter Mann des Spiels war Pacholik, der einen Ball hinter die Abwehrreihen der Gäste in den Fuß bekam, den Torhüter umkurvte und dem SC Gmünd mit seinem Treffer in der 94. Minute den 3:2-Vorsprung brachte.

Unglaublich! Durch einen Fehler der Eggenburger Abwehr kommt Pacholik an den Ball. Ganz cool umkurvt er den Torwart und trifft zum verdienten aber glücklichen Sieg für die Heimmannschaft. Da zeigt der Doppeltorschütze warum er geholt wurde. Schwingi, Ticker-Reporter

Am Schluss gewann der SC Gmünd gegen Eggenburg mit 3:2.

Beim SC Gmünd präsentierte sich die Abwehr angesichts sechs Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (7). Der SC Gmünd reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Der SC Gmünd rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem vierten Platz. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des SC Gmünd bei.

Der SK Eggenburg ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte das Schlusslicht hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Während der SC Gmünd am kommenden Freitag den FC Moser Medical Rohrendorf empfängt, bekommt es der SK Eggenburg am selben Tag mit dem ASK Bau Pöchhacker Ybbs zu tun.

2. Landesliga West: SC Gmünd – SK Eggenburg, 3:2 (2:0)

94 Stanislav Pacholik 3:2

91 Haris Garagic 2:2

76 Haris Garagic 2:1

39 Julian Zimmel 2:0

26 Stanislav Pacholik 1:0

