Erfolgreiche Aufholjagd des SC Melk gegen Herzogenburg

Details Samstag, 02. September 2023 00:03

2. Landesliga West: Rund 360 Zuschauer kamen in das Schuberth-Stadion nach Melk um das Spiel des SC Melk gegen den SC Herzogenburg zu sehen. Die Besucher bekamen zahlreiche Tore zu bewundern. Trotz eines zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Rückstandes erreichte der SC Rathauskeller Melk einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen den SC Herzogenburg.

In MInute zwei hatten die Gastgeber die erste Chance, doch Keeper Christoph Streicher konnte im letzten Moment eingreifen. Der SC Herzogenburg legte dann aber los wie die Feuerwehr und kam vor 360 Zuschauern durch Harun Uzun in der vierten Minute zum Führungstreffer, der nach einem Eckball zur Stelle war. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Nico Strohmaier (9.).

Traumhaft ausgekontert! Langer Ball ins Loch, Herzogenburg läuft Melk davon, umspielt Melks Keeper und schiebt trocken ein. firefootball, Ticker-Reporter

Doch kurz darauf konnten die Heimischen ebenfalls anschreiben. Petr Kurtin wurde ideal bedient, zog aus 15 Metern ab und markierte das 1:2 des SC Melk (14.). In Minute 21 landete ein Freistoß von Herzogenburgs Nikica Zivkovic nur an der Querlatte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Gerald Bauer nach einem Stangelpass zum Ausgleich für die Gastgeber. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Tore, Tore, Tore: Drei Treffer von Majkic

Nach dem Seitenwechsel erwischten wieder die Gäste den besseren Start. Zunächst scheiterte Nico Strohmaier noch per Kopf an Keeper Sebastian Schaufler, nach einem Freistoß von der linken Seite (47.). Der Treffer zum 3:2 sicherte Herzogenburg nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Strohmaier in diesem Spiel (48.). Doch vom Anstoß weg konnten die Gastgeber gleich die Antwort darauf liefern. Der SC Rathauskeller Melk zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Dusan Majkic (49.) und Bauer (61.) mit ihren Treffern das Spiel. Beim 3:3 setzte Marco Hoppi Torschütze Majkic mit einem flachen Querpass ein und der musste aus kurzer Distanz nur noch den Fuß hinhalten. Dazwischen traf Strahinja Macanovic mit einem direkten Freistoß nur die Latte. Gerald Bauer kam nach einem weiten Ball im Strafraum zum Abschluss und netzte zum 4:3 ein.

Melk zeigt jetzt, dass sie den Sieg wollen und stecken nach! Nr11 Dusan Majkic lässt nicht locker und bringt im Alleingang den Ball irgendwie ins Tor zum 5:3! firefootball, Ticker-Reporter

Majkic beseitigte mit seinen Toren (74./78.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Melk. Am Ende verbuchte der SC Rathauskeller Melk gegen den SC Herzogenburg einen Sieg.

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts acht Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Rathauskeller Melk im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. In dieser Saison sammelte der SC Melk bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

In der Defensivabteilung des SC Herzogenburg knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Vier Spiele und noch kein Sieg: Der SC Herzogenburg wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am kommenden Samstag trifft der SC Rathauskeller Melk auf den SV Würmla, der SC Herzogenburg spielt am selben Tag gegen den SC Raika TTI Group Wieselburg.

2. Landesliga West: SC Rathauskeller Melk – SC Herzogenburg, 6:3 (2:2)

78 Dusan Majkic 6:3

74 Dusan Majkic 5:3

61 Gerald Bauer 4:3

49 Dusan Majkic 3:3

48 Nico Strohmaier 2:3

45 Gerald Bauer 2:2

14 Petr Kurtin 1:2

9 Nico Strohmaier 0:2

4 Harun Uzun 0:1

