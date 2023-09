Später Sieg des SC Melk beim SC Rabenstein

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

2. Landesliga West: Vor rund 160 Zuschauern trafen sich am Samstag der SC Rabenstein und der SC Melk in Runde 7. Im Spiel von Rabenstein gegen den SC Melk gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Gäste. Der SC Rathauskeller Melk wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Die Gastgeber hatten in den ersten Minuten einige Möglichkeiten, wurden aber nicht zwingend. Nur in Minute 16 musste Melks Ivan Saric sein Team vor einem Rückstand retten, als er das verweiste Tor noch mit einem Block rein hielt. Für das erste Tor sorgte Dusan Majkic. In der 23. Minute traf der Spieler des SC Melk ins Schwarze.

Melk wieder über die Seite. Kurtin bringt den Ball scharf zur Mitte, die Raben bringen den Ball nicht weg und Nr11. Majkic steht bereit und staubt ab. firefootball, Ticker-Reporter

Jetzt hatten die Gäste Oberwasser und kamen zu weiteren guten Möglichkeiten. Marco Hoppi brachte den Ball dann von der Strafraumgrenze aus mit einem gefühlvollen Lupfer über den Torhüter zum 2:0 zugunsten des SC Rathauskeller Melk über die Linie (31.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Majkic tütet den Sieg ein

In Halbzeit zwei konnten sich die Gastgeber noch einmal steigern und machten das Spiel wieder spannend. Gleich nach dem Wiederbeginn landete ein Heber über den Keeper auch über dem Tor (47.). Nach 57 Minuten reklamierten die Heimischen Elfmeter, doch die Pfeife blieb stumm. Das 1:2 des SC Rabenstein bejubelte Florian Rusch (62.), der eine Hereingabe im Strafraum ungehindert annehmen und abschließen konnte. In der 69. Minute gelang dem Gastgeber, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer durch Matej Chorvat, der den Ball an Torhüter Sebastian Schaufler vorbei schieben konnte. Das Spielgerät kullerte dabei seelenruhig ins leere Tor.

Die Antwort der Melker! Dusan Makic aus der Drehung zur heiß begehrten Führung. firefootball, Ticker-Reporter

Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Majkic, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung des SC Melk sicherstellte. Letzten Endes ging der SC Rathauskeller Melk im Duell mit Rabenstein als Sieger hervor.

Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat der SC Rabenstein momentan auf dem Konto.

23 Tore – mehr Treffer als der SC Melk erzielte kein anderes Team der 2. Landesliga West. Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SC Rathauskeller Melk.

Der SC Melk setzte sich mit diesem Sieg von Rabenstein ab und belegt nun mit 15 Punkten den zweiten Rang, während der SC Rabenstein weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 15 Zählern befindet sich der SC Rathauskeller Melk voll in der Spur. Die Formkurve von Rabenstein dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag trifft der SC Rabenstein auf den SC Raika TTI Group Wieselburg, der SC Melk spielt tags darauf gegen den ASK Bau Pöchhacker Ybbs.

2. Landesliga West: SC Rabenstein – SC Rathauskeller Melk, 2:3 (0:2)

87 Dusan Majkic 2:3

69 Matej Chorvat 2:2

62 Florian Rusch 1:2

31 Marco Hoppi 0:2

23 Dusan Majkic 0:1

