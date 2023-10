SC Gmünd liest ASV Spratzern die Leviten

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Rund 150 Zuschauer kamen am Samstag nach Gmünd um das Spiel der 10. Runde mitzuverfolgen. Der SC Gmünd kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Der SC Gmünd ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Die Gastgeber gingen durch Stanislav Pacholik in der achten Minute in Führung, nachdem dieser einen katastrophalen Rückpass aufnehmen und verwerten konnte. Julian Zimmel trug sich in der 23. Spielminute in die Torschützenliste ein, da er einen Foul-Elfmeter verwandelte. In der 26. Minute schoss der SC Gmünd das letzte Tor dieser turbulenten Startphase.

Nach einem langen Freistoß springt der Ball vor einem Verteidiger auf. Dürnitzhofer überköpfelt den Torwart mit dem Hinterkopf. Schwingi, Ticker-Reporter

Michael Dürnitzhofer köpfte mit dem Rücken zum Tor per Hinterkopf den Ball über den Keeper hinweg zum 3:0. Die Heimsichen fanden noch einige Top-Chancen vor, um das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Spratzern rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause.

Bislang ist die Rückkehr von Frenkie Schinkels zu einem seiner ehemaligen Clubs nicht von Erfolg gekrönt.Spratzern präsentiert sich nicht anwesend. Schwingi, Ticker-Reporter

Doppelschlag war die endgültige Entscheidung

Für das 4:0 des SC Gmünd sorgte Pacholik, der bei einem Konter in Minute 64 die Ein-Mann-Rest-Abwehr überrannte und locker am Keeper vorbei einschieben konnte. Das 5:0 für den SC Gmünd stellte Zimmel sicher, nachdem er ein Mißverständnis zwischen Torhüter und Abwehrspieler nutzte und alleine vor dem Tor einnetzte. In der 65. Minute traf er somit zum zweiten Mal während der Partie. Der regen wurde stärker, die Gäste nicht.

Ein Platzregen wässert das Geläuf ordentlich. Es passt zur spielerischen Leistung der Gäste - der Himmel weint. Schwingi, Ticker-Reporter

Martin Held besorgte in der Schlussphase schließlich den sechsten Treffer für den SC Gmünd (83.). Am Ende fuhr der SC Gmünd einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte der SC Gmünd bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den ASV Ofenbinder Spratzern in Grund und Boden spielte.

Der SC Gmünd machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem fünften Platz. Der SC Gmünd verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Gmünd, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nach der klaren Pleite gegen den SC Gmünd steht der ASV Spratzern mit dem Rücken zur Wand. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Spratzern im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 28 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 2. Landesliga West. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten der Gäste alles andere als positiv. Die Situation des ASV Ofenbinder Spratzern ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SC Gmünd handelte man sich bereits die fünfte Niederlage am Stück ein.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse des ASV Spratzern. Nach der Niederlage gegen den SC Gmünd ist Spratzern aktuell das defensivschwächste Team der 2. Landesliga West.

Der SC Gmünd tritt am kommenden Samstag beim SC Rabenstein an, der ASV Ofenbinder Spratzern empfängt am selben Tag den SK Eggenburg.

2. Landesliga West: SC Gmünd – ASV Ofenbinder Spratzern, 6:0 (3:0)

83 Martin Held 6:0

65 Julian Zimmel 5:0

64 Stanislav Pacholik 4:0

26 Michael Duernitzhofer 3:0

23 Julian Zimmel 2:0

8 Stanislav Pacholik 1:0

