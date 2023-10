Der SC Melk verliert das Spitzenspiel beim SC Gmünd

Details Samstag, 28. Oktober 2023 00:01

2. Landesliga West: Vor fast 180 Besuchern kam es am 12. Spieltag zu einem Topspiel. Der SC Gmünd kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen den SC Rathauskeller Melk. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SC Gmünd die Nase vorn.

In Minute elf wurden die Hausherren nach einem Eckball erstmals gefährlich. Julian Zimmel wurde dann auf der rechten Seite auf die Reise geschickt und ließ seinen gegenspieler stehen. Alle warteten auf ein Zuspiel in die Mitte, doch Zimmel knallte den Ball ins kurze Eck und brachte die Heimmannschaft in der 18. Minute in Front. Nur drei Minuten später rettete die Torumrandung die Gäste vor einem weiteren Gegentreffer. Die Gäste brachten den Ball nicht aus der Gefahrenzone und noch in der selben Angriffssequenz passierte es doch noch. Doppelpack für den SC Gmünd: Nach seinem ersten Tor (22.) markierte Martin Held wenig später seinen zweiten Treffer (28.). Beim 3:0 nutzte er eine Unsicherheit des Keepers, der den Ball nach einem Fernschuss kurz abtropfen ließ und staubte zum dritten Treffer des SC Gmünd ab.

Den Schuss von Zimmel lässt der Goalie prallen, Held schiebt zum Doppelpack ein. Schwingi, Ticker-Reporter

Strahinja Macanovic dribbelte sich von der linken Seite ins Zentrum und zirkelte den Ball von der Strafraumgrenze gefühlvoll ins lange Kreuzeck und verkürzte für den SC Melk in der 36. Minute auf 1:3.

Ein verdienter Sieg der Grenzstädter. 2 Aluminiumtreffer auf Seiten der Gmünder stehen 1 von Melk gegenüber. Die 2. Halbzeit konnten von den Chancen her nicht mit der ersten 45min mithalten. Schwingi, Ticker-Reporter

Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr.

Gmünd nun auf Rang zwei

Mit dem Dreier sprang der SC Gmünd auf den zweiten Platz der 2. Landesliga West. Die Angriffsreihe des SC Gmünd lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 29 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die letzten Resultate des SC Gmünd konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Beim SC Rathauskeller Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Nach zwölf absolvierten Begegnungen nehmen die Gäste den vierten Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für den SC Melk, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Am nächsten Freitag reist der SC Gmünd zum SC Raika TTI Group Wieselburg, zeitgleich empfängt der SC Rathauskeller Melk den SK Eggenburg.

2. Landesliga West: SC Gmünd – SC Rathauskeller Melk, 3:1 (3:1)

36 Strahinja Macanovic 3:1

28 Martin Held 3:0

22 Martin Held 2:0

18 Julian Zimmel 1:0

