Neun Minuten - vier Gegentore: SK Eggenburg bricht bei SC Melk ein

Details Samstag, 04. November 2023 00:01

2. Landesliga West: Etwa 250 Zuschauer kamen in das "Schuberth-Stadion" nach Melk. Der SK Eggenburg blieb gegen den SC Melk chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Der SC Rathauskeller Melk hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte die Heimmannschaft alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Die erste Chance hatten die Gastgeber bereits in Minute eins. In Minute zwölf vergaben die Heimischen die nächste Möglichkeit in Führung zu gehen.

100% Chance nach scharfen Querpass doch der Gäste Keeper klärt auf die Latte. firefootball, Ticker-Reporter

Nach 36 Minuten verpassten die Hausherren bei einem Stanglpass die Gelegenheit das erste Tor zu erzielen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Vier Tore binnen neun Minuten

Nach der Pause klappte es für die Heimischen dann um so besser mit dem Toreschießen. Mit einem schnellen Doppelpack (55./57.) zum 2:0 schockte Marco Hoppi Eggenburg. Beim 1:0 schalteten die Gastgeber schnell und Hoppi verwertete einen flachen Pass zur Führung.

Traum-Kombination der Löwen! Kurtin geht nach perfekten Pass rechts durch und im 1:1 aufs Tor, legt perfekt ab auf Nr17 Hoppi der trocken und eiskalt einschiebt. firefootball, Ticker-Reporter

Dem zweiten Treffer ging eine schnelle Kombination voraus, die Strahinja Macanovic mit einem Steilpass einleitete und Hoppi bei einem Querpass unbedrängt einschieben konnte. Gerald Bauer beseitigte mit seinen Toren (60./64.) die letzten Zweifel am Sieg des SC Melk. Beim 3:0 nutzte Bauer einen missglückten Abwehrversuch der Gäste und schob den Ball locker am Keeper vorbei ins Tor. Auch beim vierten Treffer kam Bauer eher zufällig an den Ball, als die Eggenburger Abwehr wieder nicht in der Lage war den Ball zuklären. Letztlich feierte der SC Rathauskeller Melk gegen den SK Eggenburg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 4:0-Heimsieg.

Beim SC Melk präsentierte sich die Abwehr angesichts 23 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Der SC Rathauskeller Melk schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 25 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Die Saisonbilanz des SC Melk sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und einem Unentschieden büßte der SC Rathauskeller Melk lediglich vier Niederlagen ein. Der SC Melk befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Den Kampf um die Klasse geht der SK Eggenburg in der Rückrunde von der zwölften Position an. Die Defensive der Gäste muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 29-mal war dies der Fall. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Eggenburg alles andere als positiv. Der SK Eggenburg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt der SC Rathauskeller Melk dann im nächsten Spiel den FC Moser Medical Rohrendorf, während der SK Eggenburg am gleichen Tag beim SC Raika TTI Group Wieselburg antritt.

2. Landesliga West: SC Rathauskeller Melk – SK Eggenburg, 4:0 (0:0)

64 Gerald Bauer 4:0

60 Gerald Bauer 3:0

57 Marco Hoppi 2:0

55 Marco Hoppi 1:0

