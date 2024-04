Klarer Erfolg des SC Melk über den SC Herzogenburg

Spielberichte

2. Landesliga West: Mit 0:3 verlor der SC Alltagshelden-Herzogenburg am vergangenen Samstag deutlich gegen den SC Rathauskeller Melk. Der SC Melk setzte sich vor 130 Zuschauern standesgemäß gegen den SC Herzogenburg durch. Im Hinspiel hatte der SC Rathauskeller Melk keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 6:3 gewonnen.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Nach einem Einwurf von der rechten Seite kam die Flanke zur Mitt und Gerald Bauer markierte in der dritten Minute per Kopf die Führung.

In Minute neun rettete Keeper Sebastian Schaufler per Kopf und verhinderte so den Ausgleich. In der 28. Minute brachte Marco Hoppi das Netz für den SC Melk zum Zappeln.

In Minute 33 trafen die Gäste dann nur das Außennetz. Die Gäste erspielten sich Chance um Chance. Die Hintermannschaft von Herzogenburg ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen.

Macanovic trifft zur Entscheidung

Auch nach der Pause hatten die Gäste ein deutliches Chancenplus zu verzeichnen. Strahinja Macanovic schraubte das Ergebnis in der 76. Minute mit dem 3:0 für den SC Rathauskeller Melk in die Höhe. Er traf aus knapp 16 Metern genau ins Kreuzeck.

Ein starker Auftritt ermöglichte dem SC Melk am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SC Alltagshelden-Herzogenburg.

Mit lediglich neun Zählern aus 17 Partien steht der SC Herzogenburg auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 14 Treffern stellt das Heimteam den harmlosesten Angriff der 2. Landesliga West. Herzogenburg kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. In den letzten Partien hatte der SC Alltagshelden-Herzogenburg kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Der Zu-null-Sieg lässt dem SC Rathauskeller Melk passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. Der SC Melk präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto des SC Rathauskeller Melk. Die bisherige Spielzeit des SC Melk ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SC Rathauskeller Melk verbuchte insgesamt elf Siege und ein Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für den SC Melk, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Nächster Prüfstein für den SC Herzogenburg ist der SC Raika TTI Group Wieselburg (Freitag, 19:30 Uhr). Der SC Rathauskeller Melk misst sich am selben Tag mit dem SV Würmla (20:00 Uhr).

2. Landesliga West: SC Alltagshelden-Herzogenburg – SC Rathauskeller Melk, 0:3 (0:2)

76 Strahinja Macanovic 0:3

28 Marco Hoppi 0:2

3 Gerald Bauer 0:1

