Der SC Gmünd holt auswärts gegen den FC Rohrendorf wichtige drei Punkte

Details Samstag, 13. April 2024 20:10

Der SC Gmünd hat gegen den FC Rohrendorf am Samstagnachmittag einen wichtigen Sieg eingefahren. Die beiden Mannschaften, welche jetzt nur noch ein Tabellenpunkt trennt, lieferten sich ein Match auf Augenhöhe. Die Gastgeber hatten einige Chancen doch der Kampfgeist und eine starke Leistung des Torhüters Benedikt Kümmel verhalfen schlussendlich den Gästen zum Gewinn der drei Punkte. Dazu haben wir Trainer Markus Früchtl befragt.

Ein umkämpfter Sieg

In der Anfangsphase gelang es keinem Team den entscheidenden Durchbruch zu finden. Der FC Rohrendorf konnte sich am eigenen Platz zwar einige gute Gelegenheiten herausspielen, doch keine davon führte zu einem Tor. Der Trainer der Gäste fällt folgendes Urteil: „Man muss zugeben, Rohrendorf hat zwar einige Chancen vergeben, aber wir haben auch einen Torwart drin gehabt, der meiner Meinung nach der Matchwinner war.“ Mit einem 0:0 ging es auch in die Pause. In der zweiten Halbzeit gelang es dem SC, „eine der wenigen Chancen zu nutzen“, und auf 1:0 aus Gmünder Sicht zu stellen. Jakub Held netzte in der 54. Spielminute zum einzigen Tor des Spiels ein. Danach war die Mannschaft von Markus Früchtl darauf bedacht, dass Ergebnis zu halten, was ihnen schlussendlich auch gelang.

Eine sehr ausgeglichene Liga

Die herausragende Leistung des Torhüters ist natürlich besonders hervorzuheben, doch der Trainer des SC verrät uns außerdem: „Ich denke es war einfach eine gute, kämpferische Mannschaftsleistung.“ Man schaffte es also, gegen einen Gegner, der ähnliches Potential und ähnliche Qualitäten hat, einen Auswärtssieg einzufahren. Der Trainer des SC sieht diese Situation wie folgt: „Ja, man muss sagen, diese Liga ist sehr ausgeglichen, da kann jeder jeden schlagen. Jede Runde sieht man, dass es sehr knappe Ergebnisse sind, ich denke da entscheidet auch manchmal das Spielglück. Heute war es auf unserer Seite.“ In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Überraschungen, Teams der Tabellenspitze, die gegen Teams im Tabellenkeller verlieren, doch genau dieser Aspekt macht die Liga für Spieler als auch für Fans so interessant.

Ausblick auf die nächste Runde

In der nächsten Runde spielt der SC Gmünd gegen SV Purgstall. „Dieselbe Ausgangssituation, wir müssen wieder eine Topleistung bringen, damit wir dort auch bestehen können. Das Gute ist, jetzt fahren wir mit einem positiven Ergebnis nach Purgstall.“ So schätzt Markus Früchtl den kommenden Spieltag ein.

