Der USC Seitenstetten nimmt drei Punkte aus Gmünd mit

Spielberichte

Details Freitag, 26. April 2024 23:45

Am Freitagabend konnte der USC Seitenstetten auswärts in Gmünd drei wichtige Punkte im Kampf um die Positionen im Tabellenmittelfeld gewinnen. Gegen eine Mannschaft, welche in der Rangliste vor dem Spieltag über den Seitenstettern zu finden war, konnte der USC überzeugen. Wir haben Trainer Peter Thaller zu der Leistung seiner Truppe befragt, und was dies für den weiteren Verlauf der Saison bedeutet.

Der Matchplan geht auf

„Matchplan zu 100% umgesetzt, wir waren sehr gut organisiert.“ So lautet das überaus positive Resümee des Gästetrainers. Die Hausherren aus Gmünd hingegen, hatten durchaus ihre Probleme, Chancen zu kreieren und konnten meist nur durch ruhende Bälle gefährlich vors Tor der Gäste kommen. Doch auch diese taten sich trotz großer Spielanteile schwer, den Ball im Netz unterzubringen. Allerdings erhöhten sie gegen Ende des Matches den Druck, es sei „schon ein Treffer in der Luft gelegen.“ So sollte es dann auch kommen, in der 77. Spielminute erzielte Manuel Hausberger den Siegtreffer für Seitenstetten.

Die Analyse steht im Vordergrund

Um so einen effektiven Matchplan herausarbeiten zu können, ist es wichtig den Gegner im Vorfeld genauestens zu analysieren. Dazu verrät uns Peter Thaller mehr: „Ja, die Analyse ist bei uns ein großer Schwerpunkt in der Vorbereitung, wir versuchen da Stärken und Schwächen herauszuarbeiten.“ Dies hat gegen den SC Gmünd besonders gut funktioniert, da man perfekt die Schwächen des Gegners ausgenutzt hat, und die Stärken so gut wie möglich neutralisiert hat.

Es ist eng in der Tabellenmitte

Ein Blick auf die Tabelle zeigt: In der 2. Landesliga West geht es knapp her. Zwischen Platz fünf und Platz neun liegen gerade einmal fünf Zähler Unterschied. Verständlicherweise möchte auch der USC Seitenstetten am Ende der Spielzeit auf Platz fünf stehen, und mit einem Sieg heute gegen einen direkten Kontrahenten stehen die Chancen gar nicht schlecht. „Deshalb war dieses Spiel gegen einen Gegner, der vor dem Match vor uns war, besonders wichtig, und wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen.“

Auch das Meisterrennen spitzt sich zu

Auch an der Tabellenspitze geht es heiß her: Melk, Ybbs, Wieselburg und Lilienfeld haben alle noch berechtigte Ambitionen, dieses Jahr den Aufstieg in die 1. Landesliga West zu schaffen. Für den Trainer des USC Seitenstetten kommen allerdings nur zwei Vereine wirklich in Frage: „Spielerische würde ich sagen, ist Lilienfeld das beste Team der Liga, aber aufgrund der Erfahrung, individueller Klasse und vielleicht doch einem rechtzeitigen Trainerwechsel glaube ich, dass Ybbs sich das nicht mehr nehmen lässt.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.