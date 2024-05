Der FC Rohrendorf kassiert gegen Purgstall einen späten Ausgleichstreffer

Spielberichte

Der FC Rohrendorf und der SV Purgstall trennen sich mit einem 2:2 Unentschieden. Damit bleiben die beiden Vereine punktegleich im Mittelfeld der Liga auf den Rängen sechs und sieben. Ob dieses Remis in Ordnung geht, und wie zufrieden er mit der Leistung seiner Truppe heute war, dies haben wir den Trainer der Gäste aus Rohrendorf, Björn Wagner, gefragt.

Ein fairer Kampf bei schwierigen Verhältnissen

Die Hausherren aus Purgstall waren darauf bedacht, den dritten Sieg in Folge zu feiern. Währenddessen hatte der FC noch eine 4:0 Klatsche gegen Ybbs in der vergangenen Woche zu verdauen. Bei widrigen Bedingungen und einem durchnässten Platz, hatten beide Mannschaften an diesem Freitagabend noch eine zusätzliche Aufgabe zu meistern. Andreas Bogner trotze alldem und brachte Rohrendorf in der 29. Minute durch seinen Treffer in Führung. Doch die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Bereits sechs Minuten danach, netzte Özkan Dinc ein und glich somit die Partie aus. Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste dann das Zepter in die Hand. Andreas Bogner sorgte mit seinem Doppelpack für die erneute Führung des FC. „Wir haben schöne Kombinationen bis zum Strafraum gemacht, dann hatten wir zwei Chancen aufs 3:1, die musst du halt machen.“ So lautet die Analyse Björn Wagners nach dem Match. Wie es im Fußball so schön heißt, Tore, die man nicht macht, bekommt man. So sollte es auch diesmal sein. In der 82. Spielminute gelang Purgstall in Person von Alexander Obermayer der erneute Ausgleich zum 2:2. Das Spiel endete als Remis.

Die Leistung der Truppe

Über seine Mannschaft sagt der Coach des FC folgendes: „Die Jungs sind schwer in Ordnung, aber leider belohnen sie sich nicht mit drei Punkten.“ Des Weiteren stellte er klar, dass es zwar in der Saison für den Verein nicht mehr wirklich um etwas ginge, er es aber Schade für die jungen Spieler findet. Als klar bessere Mannschaft einen späten Ausgleich zu kassieren, nagt an jedem Fußballer. Doch man kann auch viel Positives daraus mitnehmen, man „werde sicher so weiterspielen“, denn die Leistung der Truppe stimmt.

Die nächste Begegnung

In der nächsten Woche empfängt man Seitenstetten. Auch diese Partie wird wohl ähnlich knapp sein, zumal der USC in der Tabelle nur einen Punkt hinter Rohrendorf ist. Aber in dieser hochspannenden Liga sind sowieso die meisten Partien auf Augenhöhe.

