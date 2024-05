Bestes Frühjahrs-Team lässt in Spratzern nichts anbrennen

Spielberichte

Details Dienstag, 14. Mai 2024 23:06

Im Rahmen der 21. Runde der 2. Landesliga West fand die Begegnung zwischen dem ASV Spratzern und dem SV Absdorf statt. Im Duell zwischen dem Schlusslicht der Tabelle und dem einzigen im Frühjahr noch ungeschlagenenen Team der Liga waren die Rollen klar verteilt. Die Absdorfer wurden am Dienstagabend ihrer Favoritenrolle mit einem 4:2-Sieg gerecht und führen aktuell die Rückrunden-Tabelle an. Der Nachzügler hingegen ist nach der achten Pleite im elften Heimspiel weiterhin in Besitz der "Roten Laterne".

Favorit mit früher Führung

Bereits in den ersten Minuten machte der SVA deutlich, dass er nach Spratzern gekommen war, um zu gewinnen. Schon in der 6. Minute brachte Nico Nemec die Gäste mit einem gekonnten Treffer in Führung. Trotz eines kurz darauf annullierten Tores durch Wesley Barnaske, der wegen eines Handspiels zurückgepfiffen wurde, ließ der Druck der Absdorfer nicht nach. In der 44. Minute erhöhte Igor Trindade per Elfmeter auf 0:2, und kurz darauf beförderte Spratzerns Filip Markovic den Ball unglücklich ins eigene Netz, was das 0:3 markierte.

Nachzügler kämpft, aber Absdorf behält die Oberhand

Nach der Halbzeitpause, in der keine Wechsel vorgenommen wurden, schienen die Gastgeber etwas besser ins Spiel zu kommen. Doch jegliche Hoffnungen auf eine Wende wurden jäh unterbrochen, als Nemec in der 49. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Spiel auf 0:4 stellte. Der ASV gab jedoch nicht auf und antwortete mit einem spektakulären Freistoßtor durch Filip Adamovic in der 67. Minute, der den Ball über die Mauer ins kurze Kreuzeck zirkelte.

Adnan Imocanin fügte in der 84. Minute ein weiteres Tor für Spratzern hinzu, was den Spielstand auf 2:4 verkürzte. Trotz eines starken Endspurts und weiterer Angriffsversuche konnte Spratzern den Rückstand nicht weiter verringern. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen mit einigen Wechseln auf beiden Seiten, die das Tempo aus dem Spiel nahmen und den Gästen halfen, die Führung über die Zeit zu bringen. Schließlich pfiff Schiedsrichter Wucherer das Spiel nach drei Minuten Nachspielzeit ab und besiegelte den 4:2-Sieg des SV Absdorf.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Mad Man erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.