ASV Spratzern und SC Gmünd trennen sich unentschieden

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:10

Im spannenden Duell der 23. Runde der 2. Landesliga West standen sich der ASV Spratzern und der SC Gmünd gegenüber. In einem Spiel, das bis zum Schlusspfiff umkämpft war, teilten sich beide Teams die Punkte mit einem 1:1-Unentschieden. Das Match bot von Anfang bis Ende Dramatik und Spannung, wobei beide Mannschaften ihre Chancen auf den Sieg hatten, jedoch letztendlich mit einem Punkt vorliebnehmen mussten.

Früher Führungstreffer setzt Gmünd unter Druck

Die Heimmannschaft, der ASV Spratzern, startete energisch in die Partie und konnte bereits in der 6. Minute durch Adnan Imocanin in Führung gehen. Nach einem präzise getretenen Freistoß von der rechten Seite kam Imocanin frei zum Kopfball und ließ dem Torhüter der Gmünder, Kümmel, keine Chance zur Abwehr. Dieses frühe Tor setzte die Gäste aus Gmünd unter Druck, die in der Liga ebenfalls dringend Punkte benötigten.

Martin Held mit einem Schuss aus der Distanz. Der Goalie mit keiner Reaktion und zu einem Glück klatscht der Ball an den Pfosten. Schwingi, Ticker-Reporter

In den folgenden Minuten versuchte der Sportclub Gmünd, den Ausgleich zu erzielen, und kam durch Martin Held zu einer großen Chance, doch sein Distanzschuss in der 41. Minute traf nur den Pfosten.

Gmünd kämpft sich zurück ins Spiel

Die zweite Halbzeit begann mit weiteren Anstrengungen von Gmünd, den Spielstand zu egalisieren. In der 60. Minute kam es zu einer Schlüsselszene, als ein Gestocher im Strafraum der Spratzerner in einem Handelfmeter für die Gmünder mündete. Martin Held trat zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:1-Ausgleich. Dieses Tor gab dem SC Gmünd neuen Schwung, und die Mannschaft drängte auf den Führungstreffer. Trotz weiterer Bemühungen und einigen heiklen Momenten vor dem Tor der Spratzerner blieb es jedoch beim Unentschieden.

Mit diesem Punkt können beide nicht so recht leben. Schwingi, Ticker-Reporter

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von intensiven Bemühungen beider Seiten, das Siegtor zu erzielen. Beide Teams hatten ihre Chancen, aber keine konnte sie nutzen. Mit dem Schlusspfiff des Schiedsrichters endete das Spiel mit einem Stand von 1:1, ein Ergebnis, das keiner der Mannschaften so recht zufriedenstellte, wie die Kommentare nach dem Spiel nahelegten.

Beide Teams zeigten während des gesamten Spiels großartigen Einsatz und Leidenschaft, was die Zuschauer zu schätzen wussten. Trotz des Unentschiedens bleibt der Kampf um den Klassenerhalt in der Liga spannend und offen. Für den ASV Spratzern und den SC Gmünd geht es in den kommenden Wochen weiter darum, wichtige Punkte zu sammeln, um ihre jeweiligen Ziele zu erreichen.

2. Landesliga West: Spratzern : SC Gmünd - 1:1 (1:0)

61 Martin Held 1:1

6 Adnan Imocanin 1:0

Details

