4:0-Auswärtssieg! SC Lilienfeld dominiert in Rabenstein

Im Rahmen der 23. Runde der 2. Landesliga West trafen der SC Rabenstein und der SC PREFA Lilienfeld aufeinander. Das Spiel endete in einer klaren 0:4-Niederlage für die Heimmannschaft, wobei die Gäste ihre Überlegenheit auf beeindruckende Weise demonstrierten. Von Anfang bis Ende bestimmten die Lilienfelder das Spielgeschehen und ließen den Hausherren kaum eine Chance, ins Spiel zu finden.

Gäste stellen Weichen früh auf Sieg

Bereits in der 18. Minute brachte Jovan Murisan die Gäste mit einem verwandelten Elfmeter in Führung. Die Rabensteiner, die das Spiel vor heimischer Kulisse bestritten, fanden keine Antwort auf die aggressive Anfangsphase der Lilienfelder. In der 35. Minute erhöhte Kosovar Basholli auf 0:2. Die Gäste spielten weiterhin konsequent nach vorne und ließen den Rabensteinern wenig Raum zur Entfaltung. Die erste Halbzeit endete mit einem komfortablen Vorsprung für die Lilienfelder, was die Hoffnungen der Rabensteiner auf ein Comeback erheblich dämpfte.

Lilienfeld baut Führung aus

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste endete, mit dominanter Spielweise der Lilienfelder. Momo El Sayed trug sich in der 52. Minute in die Torschützenliste ein und erweiterte die Führung auf 0:3. Dieses Tor zeigte erneut die Effizienz der Lilienfelder im Abschluss. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, mit dem Ziel frische Kräfte zu bringen und das Spiel zu beleben, blieben die Rabensteiner weitestgehend wirkungslos. In der 79. Minute besiegelte Patrick Schroffenauer das Schicksal der Heimmannschaft mit dem 0:4, einem Tor, das die Überlegenheit der Gäste unterstrich und das Ergebnis endgültig festigte.

Der Schlusspfiff in der 90. Minute markierte das Ende eines Spieltags, der für die Rabensteiner schnellstmöglich vergessen werden sollte, während die Lilienfelder ihren souveränen Auftritt feiern konnten. Die Gäste zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung, die in jedem Mannschaftsteil Überlegenheit demonstrierte, und ließen den Gastgebern über die gesamte Spieldauer hinweg keine Chance.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter max79 erstellt.

