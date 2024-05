SC Melk feiert gegen Absdorf 15. Saisonsieg

Spielberichte

In einer Begegnung der 23. Runde in der 2. Landesliga West sicherte sich der SC Melk einen wichtigen 2:0-Heimsieg gegen den SV Absdorf. Vor heimischem Publikum zeigten die Melker eine überzeugende Leistung und setzten sich dank Toren von Marco Hoffmann und Marco Hoppi durch.

Hausherren mit Start nach Maß

Die Partie begann energisch mit einem schnellen Tor der Melker, als Marco Hoffmann bereits in der 8. Minute das 1:0 erzielte. Dieser frühe Treffer gab dem SC den notwendigen Rückenwind und setzte die Gäste unter Druck. Trotz weiterer Chancen, wie einem gefährlichen Schuss und einer guten Ballstafette, die jedoch im Abseits endete, konnte der Sportclub Melk die Führung in der ersten Halbzeit nicht weiter ausbauen. Absdorf hatte Mühe, im Angriff Fuß zu fassen und konnte sich nur selten gefährlich vor das Tor der Melker spielen. Eine umstrittene Situation ereignete sich in der 35. Minute, als Dušan Majkic im Absdorfer Strafraum zu Fall gebracht wurde, die Pfeife von Schiedsrichter Pottendorfer aber stumm geblieben war.

Hoppi macht Deckel drauf

Nach der Pause suchte der SC Melk weiterhin die Entscheidung. In der 46. Minute verfehlte ein Volley nur knapp das Ziel. Absdorf kam mit mehr Elan aus der Kabine, doch ihre Bemühungen wurden nicht belohnt, wie beim geblockten Schuss in der 33. Minute, der fast den Ausgleich bedeutet hätte. Die entscheidende Szene des Spiels ereignete sich in der 67. Minute: Marco Hoppi erhöhte auf 2:0 für Melk mit einem präzisen Schuss vom Sechzehner ins rechte Eck. Dieses Tor sorgte für die Vorentscheidung und ließ die Hoffnungen der Gäste auf einen Punktgewinn schwinden.

In den Schlussminuten des Spiels hielt die Spannung an, da beide Teams weitere Wechsel vornahmen und der SC Melk versuchte, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Absdorf hatte noch die ein oder andere Gelegenheit, das Ergebnis zu verbessern, aber die Angriffe blieben letztendlich erfolglos. Als der Unparteiische das Spiel nach 92 Minuten abpfiff, stand fest: Der SC Melk hatte sich einen verdienten 2:0-Sieg erarbeitet.

