SK Eggenburg triumphiert mit 2:0 in Würmla

Details Montag, 20. Mai 2024 02:07

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde in der 2. Landesliga West konnten die Gäste aus Eggenburg einen klaren 2:0-Sieg gegen den SV Würmla erringen. Vor allem die präzisen Abschlüsse von Dominik Rolinec und Haris Garagic in der zweiten Hälfte erwiesen sich als entscheidend für den Ausgang des Spiels.

Ein intensiver Start und ein Führungstreffer kurz vor der Pause

Die Partie begann mit hohem Tempo, wobei beide Teams sofort ihre offensiven Absichten deutlich machten. Der SV Würmla, angefeuert durch die heimischen Fans, zeigte bereits in der vierten Minute seine Ambitionen mit einem starken Schuss von Josef, der jedoch knapp das Ziel verfehlte. Die Eggenburger ließen sich davon nicht beirren und erarbeiteten sich in der 28. Minute eine große Chance durch einen abgefälschten Ball, der von Torwart Heigl des SV Würmla pariert wurde. Die anschließende Ecke brachte jedoch keinen Erfolg.

Würmla schien in der Offensive durch Mendy immer gefährlicher zu werden, der in der 16. Minute eine hervorragende Gelegenheit knapp verpasste. Trotz mehrerer Chancen gelang es dem SV Würmla jedoch nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Die Frustration wurde größer, als in der 44. Minute ein Tor von Mendy wegen einer umstrittenen Abseitsentscheidung nicht gegeben wurde. Kurz darauf, in der 33. Minute, nutzte SK Eggenburg einen Moment der Unachtsamkeit in der Würmlaer Verteidigung: Dominik Rolinec erzielte mit einem starken Schuss ins lange Eck das 1:0 für die Gäste.

Eggenburg sichert den Sieg in der Schlussphase

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Würmla, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte auf dem Spielfeld blieben klare Torchancen jedoch aus. SK Eggenburg verteidigte geschickt und setzte auf Konter, um das Spiel endgültig für sich zu entscheiden. Dies gelang in der 90. Minute, als Haris Garagic nach einem schnellen Gegenangriff den Ball zum 2:0-Endstand ins Netz schob. Die Freude bei den Eggenburgern war groß, während die Enttäuschung bei den Spielern und Fans des SV Würmla deutlich zu spüren war.

Das Spiel endete ohne weitere Vorkommnisse, und der Schiedsrichter pfiff nach einer Minute Nachspielzeit ab. Mit diesem Sieg sicherte sich der SK Eggenburg wichtige Punkte im Kampf um die sicheren Tabellenplätze, während der SV Würmla die Niederlage verdauen muss und auf eine Besserung in den kommenden Spielen hofft.

Insgesamt war es ein Spiel, das von Taktik und Präzision geprägt war, wobei SK Eggenburg die entscheidenden Momente für sich nutzen konnte. Der SV Würmla wird aus dieser Begegnung lernen müssen, um in zukünftigen Matches erfolgreicher zu sein.

2. Landesliga West: Würmla : Eggenburg - 0:2 (0:1)

97 Haris Garagic 0:2

33 Dominik Rolinec 0:1

