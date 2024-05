Rassiges Remis zwischen ASK Ybbs und USC Seitenstetten

Spielberichte

Details Freitag, 24. Mai 2024 20:20

In einem hochdramatischen Spiel der 24. Runde der 2. Landesliga West trennten sich der ASK Bau Pöchhacker Ybbs und der USC Höfler Metalltechnik Seitenstetten am Freitagabend mit einem 1:1-Unentschieden. Beide Mannschaften lieferten eine intensive Partie ab, die erst in den letzten Minuten ihre entscheidenden Momente erlebte.

Erste Halbzeit: Viel Kampf, keine Tore

Die Begegnung begann mit hohem Engagement beider Teams. Der ASK Ybbs, motiviert durch die Möglichkeit, den Aufstieg in die 1. Landesliga zu fixieren, startete energisch. Bereits in der 5. Minute führte ein gefährlicher Freistoß der Ybbser zu einer ersten Prüfung für den Gästekeeper. Trotz weiterer Chancen, unter anderem ein Kopfball in der 22. Minute, der nur knapp das Ziel verfehlte, und einer Riesenchance durch Dominik Aigner in der 37. Minute, gelang es den Hausherren nicht, den Ball im Netz unterzubringen. USC Seitenstetten verteidigte geschickt und hielt das Spiel bis zur Halbzeit offen.

Ein Tor auf jeder Seite in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte Seitenstetten überraschend den Druck und erzielte in der 50. Minute durch Michael Dietl das erste Tor des Spiels. Der Stürmer setzte sich energisch durch und ließ dem Heimtorhüter keine Chance. Die Ybbser antworteten jedoch schnell. Dominik Aigner traf in der 54. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Trotz zahlreicher Versuche beider Teams, den Siegtreffer zu erzielen, blieben weitere Tore aus. Der ASK Ybbs dominierte den Großteil der zweiten Halbzeit, verpasste es jedoch, aus seinen Chancen Kapital zu schlagen. In der 82. Minute hatte Harald Bock eine hervorragende Kopfballchance, doch der Ball ging knapp über das Tor. Auch die letzten verzweifelten Angriffsversuche in der Schlussphase führten zu keinem weiteren Treffer.

Das Spiel endete schließlich mit einem gerechten 1:1-Unentschieden.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 erstellt.

