Souveräner Heimsieg von SVg ATP Purgstall gegen SC Herzogenburg

Details Freitag, 24. Mai 2024 21:29

In einer packenden Partie der 24. Runde in der 2. Landesliga West (NÖ) zeigte die SVg ATP Purgstall eine beeindruckende Leistung und besiegte den SC Herzogenburg klar mit 5:1. Die Purgstaller demonstrierten ihre Stärke sowohl in der Offensive als auch in der Defensive und sicherten sich verdient die drei Punkte.

Hausherren legen couragiert los

Das Spiel begann rasant für die Sportvereinigung Purgstall, die bereits in der 2. Minute durch Özkan Dinc in Führung gingen. Trotz des frühen Rückstands fand der SC Herzogenburg bald ins Spiel und erzielte in der 31. Minute den Ausgleich. Tarik Handzic war für die Gäste erfolgreich und sorgte mit seinem Tor zum 1:1 für neue Spannung im Spiel. Doch die Freude der Herzogenburger währte nicht lange, da die SVg ATP Purgstall nur vier Minuten später, in der 35. Minute, erneut in Führung ging. Rene Pitzl war es, der mit einem präzisen Abschluss das 2:1 markierte.

Die Purgstaller drehen auf und sichern sich einen Heimsieg

Die zweite Halbzeit begann mehr Spielanteilen für die Sportvereinigung Purgstall, als Özkan Dinc, der bereits den Führungstreffer erzielt hatte, in der 54. Minute sein zweites Tor des Abends zum 3:1 schoss. Nur vier Minuten später, in der 58. Minute, erweiterte Dinc mit seinem dritten Treffer das Ergebnis auf 4:1 und vollendete damit seinen Hattrick. Die Gastgeber ließen nicht locker und erhöhten in der 63. Minute durch Blaz Udovcic auf 5:1, was den Endstand bedeutete und die Dominanz der Purgstaller in diesem Spiel unterstrich.

Trotz mehrerer Wechsel in der zweiten Halbzeit, die die SVg ATP Purgstall zur Auffrischung ihrer Mannschaft nutzte, blieb das Spieltempo hoch und die Gastgeber kontrollierten weiterhin das Spielgeschehen. Der SC Herzogenburg bemühte sich um Schadensbegrenzung, konnte aber nicht verhindern, dass die Purgstaller einen souveränen Sieg einfuhren. Das Spiel endete schließlich mit einem klaren 5:1 für die Heimmannschaft.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Christian Steinwander erstellt.

