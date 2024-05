SC Melk schickt Gmünd mit 5:1-Packung auf die Heimreise

Spielberichte

Details Donnerstag, 30. Mai 2024 13:35

Der SC Melk hat in der 25. Runde der 2. Landesliga West ein beeindruckendes 5:1 gegen den SC Gmünd errungen. In einem Spiel, das von Anfang an von den Hausherren dominiert wurde, sicherten sich die Melker die drei Punkte und zeigten eine starke Leistung. Schon zur Halbzeit lag der Favorit mit 2:0 in Führung und ließ auch nach der Pause nicht nach.

Hausherren mit klarer 2:0-Führung

Das Spiel begann mit einem Anstoß des SC Melk in Gelb-Blau gegen die in Blau gekleideten Gäste. Schon in der Anfangsphase machten die Gastgeber klar, dass sie das Spiel dominieren wollten. Bereits in der 5. Minute hatte Stefan Prinz eine vielversprechende Gelegenheit, doch sein Schuss verfehlte das Ziel knapp. Nur fünf Minuten später war es erneut Melk, das durch einen gefährlichen Freistoß von Strahinja Macanovic auf sich aufmerksam machte, doch Gmünd-Torhüter Benedikt Kümmel parierte souverän.

In der 20. Minute war es schließlich soweit: Macanovic erzielte das erste Tor des Spiels mit einem perfekten Schuss, der über Goalie Kümmel hinweg in die Maschen flog. Die Melker waren nun in Führung und ließen nicht locker. In der 38. Minute legten die Hausherren ein Tor nach. Nach einem exzellenten Lochpass von Petr Kurtin umkurvte Marco Hoppi Torhüter Kümmel und schob souverän zum 2:0 ein.

Kurtin macht Sack zu

Auch nach der Pause änderte sich wenig am Spielverlauf. Die Melker blieben am Drücker und erzielten in der 75. Minute das 3:0 durch Kurtin, dessen abgefälschter Schuss über Gmünds Torhüter hinweg im Netz landete. Die Gastgeber spielten weiterhin dominant und legten in der 84. Minute nach. Kilian Klitzner traf nach einer kuriosen Szene, in der der Ball knapp über die Linie rollte, zum 4:0.

In der Schlussphase bekamen die Zuschauer zwei weitere Tore serviert. Zunächst traf Martin Held in der 90. Minute für Gmünd zum Ehrentreffer. Doch die Antwort des SC Melk ließ nicht lange auf sich warten. Kurtin erzielte in der Nachspielzeit einen weiteren Treffer und stellte den 5:1-Endstand her. Kurz darauf beendete Schiedsrichter Viljusic das Spiel, und die Melker durften sich über einen souveränen Heimsieg freuen.

Mit diesem überzeugenden Auftritt zeigt der SC Melk, dass er in dieser Saison zu den stärksten Teams der Liga zählt. Auch wenn es tabellarisch für beide Mannschaften um nicht allzu viel ging, lieferten die Melker eine beeindruckende Leistung ab und schlossen ihr letztes Heimspiel der Saison gebührend ab.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter mit KI-Unterstützung Stadionsprecher1 erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.