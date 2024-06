Purgstall und Würmla teilen sich nach einer attraktiven Partie die Punkte

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 10:18

In der 25. Runde der 2. Landesliga West trafen Purgstall und Würmla aufeinander. Beide Mannschaften befinden sich im Tabellenmittelfeld und haben somit nichts mehr mit dem Kampf, um den Klassenerhalt zu tun. Trotzdem waren beide Teams hoch motiviert, kurz vor Saisonende noch einmal eine reife Leistung auf den Platz zu bringen. Wir haben mit dem Coach der Gäste aus Purgstall, Hans Jürgen Moser, gesprochen.

Eine enge Partie

Obwohl für beide Seiten nichts mehr auf dem Spiel stand, abgesehen von dem Kampf um die Platzierung, boten sie den Fans ein sehenswertes Match. Beide Teams spielten von Anfang an stark auf, auf beide Seiten gab es Chancen. Doch die Hausherren aus Würmla schlugen zuerst zu: In der 28. Minute ging der SV durch einen Strafstoß von Dominic Rauscher in Führung. Nun waren die Gäste an der Reihe, zu kontern. Das taten sie gute zehn Minuten später als Rene Pitzl ebenfalls durch einen Elfmeter zum 1:1 ausglich. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es immer noch ein offenes Spiel. Wieder waren es die Gastgeber, die zuerst trafen. In der 63. Spielminute brachte Tobias Heiß Würmla wieder in Front. Nun tat sich Purgstall etwas schwerer, zu antworten. Doch in Minute 78 musste der Würmler Florian Schauer mit einer gelb-roten Karte vom Platz. Dies öffnete nun ganz neue Möglichkeiten für die Gäste. Nur eine Minute später schlugen sie dann in Überzahl in Person von Özkan Dinc zu. Das Spiel endete mit 2:2.

Ein gerechtes Unentschieden

„Es war unterm Strich ein leistungsgerechtes Remis.“ Würmla lieferte einen sehr starken Kampf und Purgstall kam zweimal zurück. Mit dem Ergebnis können beide Mannschaften wohl ganz gut leben. „Es war aufgrund der Witterungsverhältnisse mit einem sehr scharfen Wind nicht ganz einfach zu spielen, trotzdem ein attraktives Match mit guter Intensität, guter Zweikampfhärte. Was sehr positiv ist, dass wir zweimal nach Rückstand zurückgekommen sind, am Schluss haben wir nach dem Ausschluss noch Druck aufs 3:2 gemacht.“

Ein runder Abschluss für eine gute Saison

Mit aktuell 36 Punkten und noch einem Spiel in dieser Spielzeit liegt man im Mittelfeld der Liga. Der Coach der Purgstaller denkt darüber wie folgt: „Wir haben noch ein Spiel gegen Spratzern, da versuchen wir noch einmal zu Hause drei Punkte zu machen, damit wir auch den Zuschauern einen guten Abschluss bieten. Dann wären wir auch mit 39 Punkten in einem Bereich, wo wir uns sehen würden.“

