Der ASK Ybbs überrollt Absdorf uns schießt sich zur Meisterschaft!

Details Sonntag, 02. Juni 2024 10:41

Das Meisterstück des ASK Ybbs ist perfekt. Eine Runde vor Schluss sind die Zweiten des Vorjahrs uneinholbar an der Tabellenspitze. Mit einer reifen Leistung gegen den SV Absdorf krönt die Mannschaft eine sehr starke Saison. Nun ist die Meisterschaft und der Aufstieg also offiziell fixiert. Es ist gewissermaßen eine Revanche für das knappe Scheitern im Vorjahr. Doch diesmal ließ der ASK nichts anbrennen, gegen Absdorf spielten alle Spieler auf einem Top-Niveau.

Ein Hattrick und eineinhalb Hände an der Meisterschale

Wie nervös werden die Ybbser Spieler sein, nachdem man letztes Jahr um einen einzigen Punkt die Meisterschaft verpasste, und nun die Gelegenheit für eine Revanche hat? Diese Frage klärte sich recht schnell, denn die Gäste starteten fulminant in Absdorf. Es war regelrecht zu spüren, dass die Mannschaft diese Partie unbedingt gewinnen wollte. Nach einer langen Druckphase knackte dann die Abwehr der Hausherren. In der 17. Minute musste Michael Schütz im Strafraum unfair eingreifen, bekam dafür eine rote Karte. Den anschließenden Strafstoß verwandelte Viktor Vondryska danach. Ebendieser Viktor Vondryska erhöhte sieben Minuten später nach einem Fehler im Aufbauspiel der Gastgeber auf 2:0. Kurz vor dem Seitenwechsel machte er nach einer Traumflanke seinen Hattrick perfekt. Drei Tore Vorsprung und einen Mann mehr am Feld, die Messe schien schon zur Pause gelesen zu sein.

Nerven?

Nach dem Seitenwechsel machte Ybbs dort weiter, wo sie in der ersten Hälfte aufgehört hatten. In der 64, Minute legte Dominik Aigner mit seinem Treffer zum 4:0 sogar noch einen drauf. Nun war die Meisterschaft schon zum Greifen nahe, doch von Nerven war keine Spur. Letzte Woche meinte der Coach des ASK noch: „Die Nerven werden nicht besser.“ Doch seine Truppe spielte die Partie konzentriert zu Ende. In der 81. Minute wurde Hattrick-Held Viktor Vondryska ausgewechselt und holte sich seinen verdienten Applaus bei den Fans ab.

Eine wahrhaftige Meisterleistung

Ybbs war natürlich der große Favorit, nur ein Punkt hätte gereicht, um Meister zu werden, doch der SV Absdorf spielte in letzter Zeit so stark, dass viele befürchteten, sie könnten nochmal zum Partycrasher werden. Vergangene Runde meinte Jürgen Brandstetter, sie „haben heute gegen Wieselburg gewonnen, und Wieselburg ist auch keine schlechte Mannschaft. So alles locker vom Fuß geht das nicht.“ Um so beeindruckender ist die Leistung der Ybbser gegen Absdorf in dieser Runde. Eines Meisters würdig!

