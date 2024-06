Meister ASK Ybbs besiegt SC Herzogenburg in packendem Saisonfinale

Spielberichte

Der ASK Ybbs konnte sich in der letzten Runde der 2. Landesliga West (NÖ) gegen den SC Herzogenburg mit 3:1 durchsetzen. Obwohl das Team von Herzogenburg bereits als Absteiger feststand und Ybbs den Meistertitel sicher hatte, entwickelte sich eine spannende Partie. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen in der zweiten Hälfte vier Treffer, die den Zuschauern im Ybbser Stadion einen aufregenden Nachmittag bescherten.

Ein ausgeglichener Beginn ohne Tore

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und bereits in den ersten Minuten zeigte der ASK Ybbs seine Offensivqualitäten. In der 3. Minute war Ybbs gleich am Drücker und setzte die Verteidigung der Herzogenburger unter Druck.

Der ASK Ybbs hatte in der 22. Minute eine aussichtsreiche Möglichkeit, als Dominik Aigner den Ball knapp über das Tor schoss. Nur eine Minute später leistete sich Marko Brandstetter einen Fehler, doch Semih Brozovsky von Herzogenburg konnte die Chance nicht nutzen und verfehlte das leere Tor. In der 35. Minute hatte Herzogenburg eine weitere riesige Chance, aber Brandstetter verhinderte das 0:1 mit einer starken Fußabwehr. Kurz vor der Pause konnte der Ybbser Keeper einen Distanzschuss von David Sürbock zur Ecke klären. Somit endete die erste Halbzeit torlos.

Torreiche zweite Halbzeit mit besserem Ende für den Meister

Nach der Halbzeitpause ging es weiterhin spannend weiter. In der 49. Minute vergab Dominik Aigner eine große Chance für den ASK Ybbs. Auf der anderen Seite hatte Herzogenburg in der 53. Minute eine riesige Möglichkeit, doch der Ball wurde noch abgefälscht und ging neben das Tor. Die Ybbser drängten weiter auf die Führung, und in der 58. Minute vergab Viktor Vondryska eine riesige Chance. Nur wenige Minuten später, in der 63. Minute, scheiterte Vondryska erneut allein vor dem Tor.

In der 65. Minute wurde der Druck der Ybbser belohnt: Nach einem Elfmeterpfiff trat Viktor Vondryska an und verwandelte sicher ins linke untere Eck zur 1:0-Führung. Nur sieben Minuten später, in der 72. Minute, erhöhte Christian Hackl per Kopfball nach einem schön herausgespielten Konter über die linke Seite auf 2:0. Der Arbeitersportklub Ybbs hatte das Spiel nun fest im Griff.

In der 86. Minute setzte Harald Bock den Deckel drauf für den ASK Ybbs mit einem Treffer zum 3:0, nachdem er einen Angriff über die rechte Seite erfolgreich abschloss. Herzogenburg gab sich jedoch nicht auf und bekam in der 89. Minute einen Elfmeter zugesprochen. David Sürbock verwandelte den Strafstoß sicher in die Mitte und verkürzte auf 3:1.

In der letzten Minute der regulären Spielzeit, sowie in der dreiminütigen Nachspielzeit, passierte nichts Nennenswertes mehr. Der Schiedsrichter pfiff die Partie in der 93. Minute ab, und der ASK Ybbs feierte einen verdienten 3:1-Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter jakob2007 (1120 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter jakob2007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.