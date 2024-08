Spätes Tor beschert SV Waidhofen/Thaya drei Punkte

Spielberichte

Im ersten Spiel der neuen Saison 2024/25 der 2. Landesliga West empfing Landesliga-Absteiger Sportverein Waidhofen/Thaya die SKU Amstetten Amateure, Vizemeister der letzten Saison. In einer umkämpften Partie konnten sich die Hausherren am Freitagabend durch ein spätes Tor mit 1:0 knapp durchsetzen.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Von Beginn an war das Spiel von einem gegenseitigen Abtasten geprägt. In den ersten Minuten versuchten beide Teams, Sicherheit in ihr Spiel zu bringen. Die erste nennenswerte Aktion kam in der 12. Minute, als Saritas für die Waidhofen einen Freistoß trat. Die Flanke wurde immer länger und zwang Torhüter Scherz zu einer Parade. Kurz darauf legte Delalic die Kugel für Pilik auf, dessen Schuss jedoch knapp neben das Tor ging.

Die Amstettener Amateure hatten ihre erste große Chance in der 15. Minute. Weixelbraun spielte einen präzisen Pass durch zu Kupresak, der frei vor Altschach auftauchte, aber das Tor verfehlte. Waidhofen antwortete prompt: Saritas flankte zu Mejta, dessen Kopfball knapp neben das Tor ging. Weitere Chancen blieben in der ersten Halbzeit jedoch Mangelware, sodass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Entscheidung in Minute 85

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste besser ins Spiel. In der 47. Minute versuchte Weixelbraun sein Glück mit einem scharfen Abschluss, der jedoch deutlich über das Tor ging. Die Amstetten Amateure setzten nach: In der 48. Minute traf Koppensteiner aus der Drehung die Latte, und in der 60. Minute musste Altschach erneut gegen einen Drehschuss von Koppensteiner eingreifen.

Auch Waidhofen hatte Möglichkeiten. In der 67. Minute spielte Delalic auf Saritas, dessen Schuss im letzten Moment geblockt wurde. Nur eine Minute später musste Scherz einen scharfen Schuss von Saritas zur Ecke klären. Die daraus resultierende Ecke führte zu einer weiteren Chance für Mejta, dessen Kopfball jedoch zu zentral auf Scherz kam.

In der 75. Minute wurden die Amstetten Amateure erneut gefährlich, als Weixelbraun einen Schuss abgab, den Altschach jedoch sicher parierte. Fünf Minuten später hatten die Gastgeber wieder eine Möglichkeit, als Saritas einen scharfen Schuss ins lange Eck abfeuerte, den Scherz aber erneut zur Ecke klärte.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 85. Minute. Nach einem Freistoß der Heimischen landete der Ball im Zentrum. Am zweiten Pfosten stand Pavel Pilik völlig frei und drückte die Kugel volley ins Netz. Der Jubel der Gastgeber war groß, denn dieses Tor sollte das einzige der Partie bleiben. Trotz aller Bemühungen der Amateure, die in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne warfen, blieb es beim 1:0. Nach 93 intensiven Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und Waidhofen/Thaya durfte sich über einen hart erkämpften Sieg zum Saisonauftakt freuen.

