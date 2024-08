Starke zweite Halbzeit! USC Seitenstetten mit erfolgreichem Saisonstart

Spielberichte

In einem interessanten Spiel der ersten Runde der 2. Landesliga West sicherte sich der USC Seitenstetten einen überzeugenden 4:1-Heimsieg gegen den SC Melk. Die Hausherren zeigten eine starke Leistung und nutzten die Fehler der Gäste eiskalt aus. Melk konnte in der ersten Halbzeit noch mithalten, brach jedoch in der zweiten Hälfte ein.

Hausherren mit früher Führung

Schon früh in der Partie wurde klar, dass Seitenstetten den Ton angeben würde. Bereits in der 12. Minute fiel das erste Tor des Abends: Nach einer traumhaften Flanke köpfte Lukas Binder den Ball ins Netz und brachte seine Mannschaft in Front. Die frühe Führung gab den Gastgebern Selbstvertrauen und sie drängten weiter nach vorne.

Die Gäste hatten in der Anfangsphase des Spiels Schwierigkeiten, sich zu behaupten. Trotzdem gelang ihnen in der 26. Minute der Ausgleich. Nach einer Flanke erzielte Marian Kocis das 1:1, als er den Ball ins Tor schob. USC-Torhüter Johannes Eder sah bei diesem Treffer nicht glücklich aus. Mit diesem Ausgleichstreffer kam kurzzeitig Spannung in die Partie zurück.

Kiehberger bringt USC auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel nahm das Spiel erneut an Fahrt auf. In der 60. Minute bekam der USC Seitenstetten nach einem Handspiel einen Elfmeter zugesprochen. Lukas Kiehberger trat an und verwandelte souverän zum 2:1. Dieser Treffer brachte den Union Sportclub wieder in Führung und setzte die Gäste unter Druck.

Die Melker hatten in der zweiten Halbzeit große Schwierigkeiten, offensiv Akzente zu setzen. Ihre Abwehrleistung ließ ebenfalls zu wünschen übrig, und so war es keine Überraschung, dass Seitenstetten in der 77. Minute das 3:1 erzielte. Nach einem zunächst parierten Schuss behielt Nico Poustka die Nerven und schob den Ball im Nachschuss ins Tor.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 84. Minute. Ein weiterer Fehler in der Melker Abwehr ermöglichte es Eric Michlmayer, den Ball durch die Beine von Torhüter Schaufler zum 4:1 zu schieben. Die Hausherren zeigten sich in der Schlussphase des Spiels äußerst effizient und nutzten jede sich bietende Gelegenheit.

Der SC Melk konnte in der verbleibenden Spielzeit keine nennenswerten Akzente setzen. Zwar hatten sie in der 90. Minute durch Kurtin eine gefährliche Chance, doch sein Schuss wurde stark pariert. Insgesamt blieb Melk in der zweiten Halbzeit harmlos und kam kaum gefährlich vor das Tor. Nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie. Der USC Seitenstetten sicherte sich mit einem verdienten 4:1-Sieg die ersten drei Punkte der Saison. Die Gastgeber zeigten eine starke Leistung und nutzten die Fehler der Gäste eiskalt aus.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 (19556 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Stadionsprecher1 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.