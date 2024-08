Marcus Pürk feiert einen starken Einstand als Würmlas neuer Trainer

Spielberichte

Der SV konnte sich in der ersten Runde der neuen Spielzeit mit einem 3:1 gegen Oed /Zeilern durchsetzen. Nach einer starken ersten Halbzeit gelang es, das Ergebnis über die Zeit zu bringen und auswärts die ersten drei Punkte der Spielzeit einzufahren. Des Weiteren ist dies ein perfekter Einstand für den Neo-Coach Marcus Pürk, welcher uns im Anschluss einige Fragen zu der Partie beantwortete.

Eine starke Halbzeit genügt

Die Gäste legten direkt mit einem Feuerwerk los, von Abtasten in der ersten Runde war nicht viel zu spüren. Clemens Lippert bescherte dem SV nach zwei frühen Toren in der siebten und zehnten Spielminute eine schnelle Führung, ehe Kiril Ognyanov unmittelbar vor der Pause auf 3:0 erhöhte. „Wir haben leider nach 25 Minuten aufgehört Fußball zu spielen, haben nicht weiter durchgezogen und so haben die Gegner dann ein bisschen einen Aufwind bekommen.“ Besonders nach dem Seitenwechsel wurde die Partie dann deutlich knapper, als die Anfangsphase es hätte vermuten lassen. Durch einen Strafstoß in Minute 77, welchen Petr Tichy verwandelte, kamen die Hausherren noch einmal auf 3:1 heran. Doch die Truppe von Trainer Marcus Pürk brachte das Ergebnis über die Zeit und konnte so den ersten „Dreier“ der Saison einfahren. „Es ist natürlich wichtig, dass wir das Spiel gewonnen haben, ist jetzt einmal ein guter Start.“

Sich anpassen in die Liga

Nach der Übernahme der Mannschaft als neuer Trainer muss man sich erfahrungsgemäß einigen Aufgaben stellen. Es geht nicht nur darum, die eigene Mannschaft besser kennenzulernen, oder seine eigene Spielphilosophie einfließen zu lassen, sondern auch darum, die Liga kennenzulernen und die Gegner richtig einzuschätzen. „Gerade die ersten paar Runden sind besonders schwer, man weiß nicht, wo alle stehen, wie alle beieinander sind. Das kommt nach ein paar Spielen. Es kann allerdings auch täuschen, denn ich glaube Oed ist eine gute Mannschaft, wir haben sie nur gestern kalt erwischt.“ Auch einzuordnen, wo der eigene Verein steht, welche Ziele man sich für die Saison setzten kann, ist so früh in der Saison praktisch unmöglich.

Ein echter Test wartet

Auch in der kommenden Woche wartet eine überaus interessante Begegnung auf den SV Würmla. Man empfängt zu Hause Seitenstetten, welche einen ausgezeichnet starken Saisonstart hatten, mit einem klaren Sieg über den SC Melk. „Wir werden es darauf anlegen zu gewinnen, wir werden mit einer couragierten Mannschaft da hineingehen und dann schauen wir, was am Ende dabei herauskommt.“

