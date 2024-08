Mendy-Doppelpack beschert SC Wieselburg 2:1-Sieg

Spielberichte

Details Freitag, 16. August 2024 22:20

Der SC Wieselburg hat sich in der 2. Landesliga West gegen den USV Oed/Zeillern mit 2:1 durchgesetzt. Nach einer starken Oeder Vorstellung in der ersten Halbzeit, die 1:1 endete, konnte der Sportclub Wieselburg im zweiten Durchgang den entscheidenden Treffer erzielen. Matchwinner war der französische Stürmer Formose Mendy, der beide Tore für die Wieselburger erzielte. Die Partie war geprägt von intensiven Zweikämpfen und zahlreichen Torchancen auf beiden Seiten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Schon früh zeigte sich der USV offensiv stark und setzte Wieselburg unter Druck. In der dritten Minute mussten die Wieselburger eine brenzlige Situation im eigenen Strafraum klären. Während die Gastgeber noch nach ihrem Rhythmus suchten, erspielten sich die Gäste mehrere gute Möglichkeiten, darunter ein gefährlicher Angriff über die rechte Seite durch Molnar in der 12. Minute.

Der erste Treffer des Spiels fiel in der 22. Minute. Radek Hrdy köpfte nach einem Eckball zur 1:0-Führung für den Union Sportverein Oed/Zeillern ein. Kurz danach verpassten die Wieselburger eine Großchance, als Petr Tichy aus kurzer Distanz am SCW-Keeper scheiterte. Die Wieselburger wirkten in der Offensive ratlos, während die Gästeabwehr sicher stand.

Die Wende kam in der 41. Minute, als Marco Talir im Strafraum gefoult wurde und der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Formose Mendy übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:1-Ausgleich. Bis zur Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand, auch wenn die Oeder kurz vor dem Pausenpfiff noch eine Gelegenheit hatten, erneut in Führung zu gehen.

Mendy schnürt Doppelpack

In der zweiten Halbzeit waren es zunächst die Gäste, die mit einem Warnschuss von Petr Tichy auf sich aufmerksam machten. Doch der SC Wieselburg kam nun besser ins Spiel und erspielte sich mehrere Chancen. Hinterberger und Punz scheiterten jedoch am Oeder Torwart oder zielten daneben.

Die entscheidende Szene folgte in der 71. Minute. Formose Mendy, der bereits den ersten Treffer für die Wieselburger erzielt hatte, tanzte die gesamte Abwehr der Gäste aus und traf ins lange linke Eck zum 2:1. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Auftrieb und sie drängten auf weitere Tore, doch der Oeder Keeper verhinderte Schlimmeres.

In den letzten Minuten des Spiels warf der Union Sportverein noch einmal alles nach vorne und drängte auf den Ausgleich. In der 90. Minute zeichnete sich Wieselburgs Keeper Gottsmann aus, indem er eine gefährliche „Bombe" entschärfte. Kurz darauf vergab Doppler die große Chance auf die Entscheidung, als er aus kurzer Distanz den Gästetorwart anschoss.

Mit einer Schlussoffensive versuchte der USV noch einmal alles, um zumindest einen Punkt mitzunehmen, doch die Wieselburger Abwehr hielt stand. Nach fünf Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und die Wieselburger konnten einen hart erkämpften 2:1-Sieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Rigler (10244 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Rigler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.