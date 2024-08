SC Melk dominiert gegen Waidhofen/Thaya mit 5:0

Spielberichte

Details Samstag, 17. August 2024 15:50

Ein beeindruckender Heimsieg für den SC Melk: Mit einem klaren 5:0 triumphierten die Melker, vor rund 300 Zuschauern, über den SV Waidhofen/Thaya. Schon früh zeigte sich die Dominanz der Hausherren, die das Spiel über die gesamte Dauer hinweg kontrollierten und keine Zweifel an ihrem Sieg aufkommen ließen. Die Gäste aus Waidhofen kämpften tapfer, konnten jedoch gegen die offensive Übermacht der Melker nichts ausrichten.

Ein früher Führungstreffer und eine rote Karte prägen die erste Hälfte

Die Partie begann vielversprechend, als der SC Melk bereits in der dritten Minute eine Kopfballchance nach einer Ecke knapp verpasste. Die ersten Minuten zeigten, dass die Gastgeber offensiv eingestellt waren und Druck auf die Abwehr des SV Waidhofen/Thaya ausübten. In der 9. Minute kamen auch die Gäste zu einer gut herausgespielten Gelegenheit, die jedoch nicht wirklich gefährlich wurde.

Der SC Melk übernahm zunehmend das Kommando, und in der 16. Minute sorgte Dusan Majkic für eine gute Aktion, die allerdings folgenlos blieb. Nur fünf Minuten später kam es zur entscheidenden Szene des Spiels: Fabian Teufel vom SV Waidhofen/Thaya sah nach einem Torraub die rote Karte. Der daraus resultierende Freistoß führte zum ersten Treffer des Spiels, den Dusan Majkic in der 21. Minute erzielte.

Die Melker ließen nicht locker und nutzten ihre Überzahl effektiv aus. In der 23. Minute erhöhte Marco Hoppi nach einem perfekten Freistoß ins rechte Kreuzeck auf 2:0. Die Hausherren dominierten das Geschehen weiterhin, und weitere gute Chancen, wie in der 31. und 34. Minute, blieben ungenutzt. Zur Halbzeit stand es somit 2:0 für den SC Melk.

SC Melk setzt seine Dominanz in der zweiten Halbzeit fort

Kaum war die zweite Hälfte angepfiffen, zeigte sich erneut die Stärke der Melker. Bereits in der 50. Minute fiel ein weiteres Traumtor, diesmal durch Petr Kurtin, der nach einer perfekten Vorlage das 3:0 erzielte. Die Gäste aus Waidhofen/Thaya hatten in dieser Phase kaum noch etwas entgegenzusetzen.

Der SC Melk nutzte die Verunsicherung des Gegners weiter aus und erhöhte in der 52. Minute durch ein Tor von Marco Hoppi auf 4:0. Hoppi zeigte sich in diesem Spiel besonders treffsicher und trug entscheidend zum klaren Ergebnis bei. Der Sportverein Waidhofen/Thaya kam in der 65. Minute nach einem Fehler des Torhüters der Melker zu einer Gelegenheit, die jedoch nicht genutzt werden konnte.

Den Schlusspunkt setzte Dusan Majkic in der 65. Minute mit seinem zweiten Treffer des Abends, als er zum 5:0 einnetzte. Damit war das Spiel endgültig entschieden, und der SC Melk ließ den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen. In der 83. und 84. Minute kamen die Gastgeber noch zu einigen Halbchancen, die jedoch nicht mehr zum Torerfolg führten.

Die offizielle Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine weiteren Höhepunkte mehr, und so endete das Spiel mit einem deutlichen 5:0-Sieg für den SC Melk. Die Melker zeigten eine beeindruckende Leistung und setzten ein klares Zeichen in der 2. Runde der 2. Landesliga West.

2. Landesliga West: SC Melk : Waidhofen - 5:0 (2:0)

65 Dusan Majkic 5:0

52 Marco Hoppi 4:0

50 Petr Kurtin 3:0

23 Marco Hoppi 2:0

21 Dusan Majkic 1:0

Details

