Kotchev-Doppelpack! SPG Großweikersdorf/Wiesendorf feiert souveränen Auswärtssieg

Spielberichte

Der SV Absdorf musste sich in der zweiten Runde der 2. Landesliga West in einem intensiven Spiel der Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf mit 0:3 geschlagen geben. Bereits zur Halbzeit lagen die Absdorfer mit 0:2 zurück, und trotz einer kämpferischen Leistung konnten sie das Spiel nicht mehr drehen. Großweikersdorf/Wiesendorf zeigte eine starke Leistung und sicherte sich einen verdienten Sieg. Doppeltorschütze Giovanni Kotchev war der herausragende Spieler des Abends.

Doppelschlag bringt Gäste auf die Siegerstraße

In der Anfangsphase zeigte sich Großweikersdorf/Wiesendorf von Beginn an dominierend. Nach 43 Minuten fiel das erste Tor der Partie. Robert Caljkusic nutzte eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr der Absdorfer aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Sportverein Absdorf versuchte, auf den Rückstand zu reagieren, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste.

Nur zwei Minuten später, in der 45. Minute, erhöhte Giovanni Kotchev mit einem präzisen Schuss auf 2:0 für Großweikersdorf/Wiesendorf. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause, und die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf hatte sich eine ausgezeichnete Ausgangsposition erarbeitet.

Kotchev schnürt Doppelpack und sieht Ampelkarte

Nach der Halbzeitpause versuchte der SV Absdorf, das Spiel zu drehen, konnte jedoch keine klaren Chancen herausspielen. Großweikersdorf/Wiesendorf ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und spielte weiterhin souverän. In der 75. Minute war es erneut Giovanni Kotchev, der zum 3:0 für die Gäste traf und damit den Sieg praktisch besiegelte.

Kurz darauf sah Kotchev jedoch die Gelb-Rote Karte, was bedeutete, dass die Spielgemeinschaft die letzten Minuten in Unterzahl absolvieren musste. Trotz der numerischen Überlegenheit konnte der SV Absdorf daraus keinen Vorteil ziehen und blieb weiterhin ohne Torerfolg. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute stand der 0:3-Endstand fest, und Großweikersdorf/Wiesendorf durfte sich über einen verdienten Sieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter thomas schmöllerl (10515 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter thomas schmöllerl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.