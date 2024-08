Torreiches Unentschieden in Seitenstetten

Spielberichte

In einem Spiel der 2. Landesliga West trennten sich der USC Seitenstetten und der SC Wieselburg mit einem 2:2-Unentschieden. Vor rund 300 Zuschauern boten beide Teams eine packende Partie, in der es an Spannung und Dramatik nicht fehlte. Zwei Tore von Nico Poustka für die Gastgeber und Treffer von Gabriel Hinterberger und Marco Talir für die Gäste sorgten für den ausgeglichenen Endstand.

Frühlingserwachen in Seitenstetten

Die Partie begann mit einem Schockmoment, als in der vierten Minute zwei Spieler nach einem Luftduell behandelt werden mussten. Doch kurz darauf war es Gabriel Hinterberger, der nach einer punktgenauen Flanke von Marco Talir mit dem Kopf zur Führung für den SC Wieselburg einnetzte.

Der USC Seitenstetten zeigte sich jedoch unbeeindruckt und antwortete prompt. In der 17. Minute nutzte Nico Poustka einen ungenauen Rückpass von Andres Schluder, umkurvte den Torwart und schob zum 1:1-Ausgleich ein.

In der 27. Minute war es erneut Nico Poustka, der aus rund 20 Metern abzog und unhaltbar ins rechte Eck traf, um Seitenstetten mit 2:1 in Führung zu bringen. Die Gäste aus Wieselburg ließen sich jedoch nicht beirren und kämpften sich zurück ins Spiel. Kurz vor der Halbzeit bekam Marco Talir die Chance, einen Freistoß kurz vorm Strafraum auszuführen. Mit einem sehenswerten Schuss traf er zum 2:2-Ausgleich.

Chancen und vergebene Möglichkeiten

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften versuchten, die Kontrolle zu übernehmen. In der 58. Minute beruhigten beide Teams das Spiel und es kam zu weniger gefährlichen Aktionen. Doch die Chancen blieben nicht aus.

Eine riesige Möglichkeit bot sich den Wieselburgern in der 64. Minute, als Gabriel Hinterberger aus einem Meter Entfernung nur die Querlatte traf. Nur eine Minute später forderten die Gäste vergeblich einen Elfmeter, der Schiedsrichter entschied auf Weiterspielen.

In der Schlussphase versuchten beide Teams noch einmal alles, um den Siegtreffer zu erzielen. In der 78. Minute verfehlte Marco Talir mit einem tollen Freistoß nur knapp das Ziel. Kurz darauf hatte Hinterberger eine weitere Gelegenheit, doch sein Schuss stellte keine große Herausforderung für den Torhüter dar.

Die Spannung blieb bis zum Schluss bestehen, doch letztendlich konnte keine der beiden Mannschaften den entscheidenden Treffer erzielen. So endete die Partie nach 91 Minuten mit einem 2:2-Unentschieden. Die Zuschauer im Stadion erlebten ein packendes Spiel mit vielen Höhepunkten und einer gerechten Punkteteilung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter jakob2007 (1280 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter jakob2007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.