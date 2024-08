Spannendes Duell im Waldviertel: SC Melk siegt knapp in Gmünd

Spielberichte

In einem harten und engen Spiel der 2. Landesliga West trafen der SC Gmünd und der SC Melk aufeinander. Die Gäste aus Melk setzten sich am Ende mit 2:1 durch, obwohl die Gmünder in der zweiten Halbzeit eine starke Aufholjagd starteten. Der knappe Sieg der Melker war letztendlich glücklich, weil das Ergebnis aufgrund der zweiten Hälfte als schmeichelhaft bezeichnet werden kann.

Melk weiß Fehler der Heimischen zu nutzen

Die Partie begann mit einem spannenden Auftakt, bei dem beide Teams zunächst versuchten, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der 14. Minute ereignete sich eine brenzlige Situation für die Gmünder, als ein kontrollierter Rückpass von Kümmel aufgenommen wurde. Daraufhin folgte ein indirekter Freistoß im Strafraum der Gastgeber. Nur zwei Minuten später gingen die Melker dann in Führung. Der fällige indirekte Freistoß der Gäste wurde zwar schlecht geschossen, aber durch ein unglückliches Eigentor von Martin Sladky landete der Ball im Netz des SC Gmünd. Die Melker führten somit früh mit 1:0.

Der SC Melk setzte weiter auf Fehler der Gmünder Abwehr und konnte in der 41. Minute erneut profitieren. Ein missglücktes Rückspiel der Gmünder ermöglichte es Petr Kurtin, das 2:0 für die Gäste zu erzielen. Mit diesem komfortablen Vorsprung ging es für die Donaustädter in die Halbzeitpause. Die Gmünder hingegen mussten sich dringend neu sortieren und ihre Taktik für die zweite Halbzeit anpassen.

Höbarth bringt Gmünd zurück ins Spiel - zwei Ampelkarten

Nach dem Seitenwechsel kam der SC Gmünd mit neuer Energie aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 57. Minute konnten die Gmünder den lang ersehnten Anschlusstreffer erzielen. Ein scharf getretener Freistoß von Slatky wurde von Höbarth unbedrängt per Kopf im Tor der Melker untergebracht. Das Spiel stand somit 1:2 und die Gastgeber schöpften neue Hoffnung.

In der Folge wurde die Partie zunehmend hitziger. In der 65. Minute musste der SC Melk eine Gelb-Rote Karte hinnehmen, als Cichos nach wiederholtem Foulspiel vom Platz gestellt wurde. Nur zwölf Minuten später ereilte dasselbe Schicksal auch Martin Held vom SC Gmünd, der nach einem vermeintlichen Ellbogenschlag ebenfalls mit Gelb-Rot vom Feld musste. Beide Teams mussten die restliche Spielzeit somit in Unterzahl bestreiten.

Die Gmünder kämpften bis zum Schluss, um den Ausgleich zu erzielen, doch die Abwehr der Melker hielt stand. Trotz einiger vielversprechender Angriffe und Chancen gelang es dem SC Gmünd nicht, das entscheidende Tor zu erzielen. Nach 96 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und der SC Melk konnte sich über einen knappen 2:1-Auswärtssieg freuen.

Der SC Gmünd zeigte besonders in der zweiten Halbzeit eine kämpferische Leistung, doch letztlich reichte es nicht, um die frühe Führung der Gäste auszugleichen. Die Melker nutzen die Fehler der Gmünder effektiv aus und sicherten sich dadurch wichtige drei Punkte in der 2. Landesliga West.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Schwingi (2600 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Schwingi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.