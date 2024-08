Kann der SV Würmla den starken Saisonstart auswärts bestätigen?

Spielberichte

Der SV Würmla hat eine überraschend starken Saisonstart in der 2. Landesliga West hingelegt. Nachdem man mit einem Sieg und einem Remis in die ersten zwei Runden gestartet war, wartete nun der Absteiger Waidhofen/Thaya. Mit einem Sieg konnte man sich vorläufig auf den zweiten Tabellenrang vorkatapultieren, doch dazu musste eine beständige Leistung erbracht werden. Wir haben nach der Partie mit Coach Marcus Pürk gesprochen.

EIne langsame Partie

Die Gäste aus Würmla spielten zwar stark auf, konnten jedoch ihre Chancen nicht wirklich nutzen. Auch nach 45 Minuten zeigte die Anzeigetafel immer noch ein ernüchterndes 0:0. In der zweiten Halbzeit drückte der SV weiter, doch es gelang ihnen nicht, ein Tor zu erzielen. Bis schließlich Kiril Ognyanov die Gäste in der 80. Spielminute erlöste. Das Spiel endete mit 1:0.

DIe Chancenverwertung

„Das einzige womit ich nicht zufrieden bin, ist die Chancenverwertung, wenn das Spiel 7:1 ausgeht, kann auch niemand sich beschweren. Aber sonst war die Mannschaft sehr diszipliniert und hat das umgesetzt, was ich vorgehabt habe.“ Es scheint also, als hätte sich der SV seit dem Trainerwechsel von einer teils chaotischen Truppe zu einer disziplinierten und couragierten Mannschaft entwickelt.

EIn brillianter Saisonstart mit dem neuen Trainer

Mit sieben Zählern und Platz zwei hatte man einen hervorragenden Start in die neue Saison. Auf die Frage, ob er damit gerechnet habe, meinte Marcus Pürk: „Nein, so etwas kann man nicht erwarten, man kann nur hoffen, dass die Mannschaft von Woche zu Woche voll da ist, dass es keine Verletzungen oder Sperren gibt, das im Training viele im Team sind und daher kommt der Erfolg.“ Doch trotzdem spricht der Trainer auch an, dass einige Mannschaften der 2. Landesliga West bestimmt noch ein Wörtchen um die Tabellenspitze mitreden werden. Denn in einigen starken Teams, wie zum Beispiel Absdorf, kommen noch einige Stammspieler zurück, dies wird die Mannschaft nochmal auf ein neues Level anheben. Nichtsdestotrotz ist der Start des SV Würmla eine mehr als beachtliche Leistung und verspricht Freude, diese Truppe auf ihrem restlichen Weg in dieser Saison zu begleiten.

