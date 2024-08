SC Wieselburg feiert 5:0-Kantersieg gegen Waidhofen/Thaya

Spielberichte

Der SC Wieselburg setzte ein starkes Zeichen in der 4. Runde der 2. Landesliga West und besiegte den SV Waidhofen/Thaya eindrucksvoll mit 5:0. Von Beginn an dominierten die Wieselburger das Spiel und zeigten eindrucksvollen Offensivfußball. Bereits zur Halbzeit lag Wieselburg mit 3:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit ließ der Sportclub nicht nach und legte zwei Tore nach, um einen verdienten und deutlichen Sieg zu sichern.

Wieselburger Dominanz

Bereits in der 8. Minute sorgte Formose Mendy nach einer tollen Einzelaktion für die frühe Führung des SC Wieselburg. Er überraschte den Waidhofner Keeper mit einem Schuss aus kurzer Distanz ins kurze Eck. Nur drei Minuten später hätte Deniz Saritas beinahe den Ausgleich erzielt, doch sein Schuss knallte nur an die Latte des Wieselburger Tors.

In der 24. Minute baute Gabriel Hinterberger die Führung der Wieselburger aus. Nach einem schnellen Kombinationsspiel über die linke Seite netzte er flach ins lange Eck ein. Hinterberger war es auch, der in der 38. Minute nach einer Flanke von Andreas Schluder seinen Doppelpack schnürte und den SC Wieselburg mit 3:0 in Führung brachte.

Die einzige nennenswerte Chance der Gäste in der ersten Halbzeit hatte Pavel Pilik, dessen Schuss allerdings weit über das Tor der Wieselburger ging. Zur Halbzeit stand es somit 3:0 für die Braustädter.

Hausherren legen zwei Tore nach

Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Wieselburger das Geschehen. Gleich zu Beginn hatten sie durch Jürgen Pilz eine gute Möglichkeit, doch sein Kopfball ging knapp über das Tor. In der 56. Minute versuchte Waidhofen/Thaya durch Konterspiel zu Chancen zu kommen, aber die Abwehr des SC Wieselburg stand felsenfest und ließ kaum etwas zu.

In der 62. Minute war es erneut der SC Wieselburg, der jubeln durfte. Joker Andreas Lahmer stach und versenkte nach toller Kombination der Heimischen die Kugel mit seiner ersten Ballberührung im Netz. Nur fünf Minuten später verpasste ein Wieselburger nach einem Freistoß von Marco Talir knapp das Tor und somit das mögliche fünfte Tor.

In der 85. Minute war es dann soweit: Kurt Starkl erhöhte nach einem perfekten Konter auf 5:0. Nach einem schnellen Vorstoß von Marco Talir durch die Mitte übernahm Starkl das kurze Zuspiel und drückte den Ball wuchtig in die Maschen.

Auch in den letzten Minuten des Spiels gaben sich die Wieselburger nicht zufrieden und hielten das Tempo hoch, sehr zum Leidwesen der Gäste. Trotz einiger Bemühungen gelang es Waidhofen/Thaya nicht, die Schadensbegrenzung zu betreiben. Der SC Wieselburg hatte weiterhin Spaß und kontrollierte das Spiel bis zum Schlusspfiff. Nach 92 Minuten endete das Spiel mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg für den SC Wieselburg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Christian Rigler (10394 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Christian Rigler mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.