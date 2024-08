SC Melk lässt in Derby Purgstall keine Chance

Spielberichte

Der SC Melk konnte sich in der 2. Landesliga West in einem hart umkämpften Spiel gegen die Sportvereinigung ATP Purgstall mit einem klaren 4:1-Sieg durchsetzen. In einer Partie, die durch einige herausragende Tore geprägt war, setzte sich der Sportclub Melk am Ende verdient durch. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Petr Kurtin, der mit einem Doppelpack glänzte, und Pawel Matuszak, der den Schlusspunkt setzte.

Spannende erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo und bereits in der 2. Minute hatte Kurtin die erste Chance für den SC Melk, wurde jedoch rechtzeitig am Abschluss gehindert. Die Purgstaller kamen ebenfalls schnell ins Spiel, konnten aber ihre erste Gelegenheit aufgrund einer Abseitsstellung nicht nutzen.

In der 30. Minute war es dann soweit: Der SC Melk ging nach einem tollen Passspiel in Führung. Petr Kurtin schoss direkt und überlupfte den gegnerischen Torwart Fallmann – ein sehenswerter Treffer zum 1:0. Kurz vor der Halbzeitpause hätten die Melker ihre Führung fast ausgebaut, aber Dusan Majkic verfehlte das leere Tor nach einem Abwehrfehler der Gäste knapp. Mit einem 1:0-Vorsprung für die Melker ging es in die Pause.

Kurtin schnürt Doppelpack

Die zweite Halbzeit startete furios: Nur vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Florian Redl den Ausgleich für die Sportvereinigung Purgstall. Nach einer Ecke kam der Ball zu Redl, der das Leder an Schaufler vorbei ins Tor schob.

Doch der SC Melk ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete prompt. In der 53. Minute stellte Dusan Majkic mit einem präzisen Abschluss den alten Abstand wieder her – 2:1 für die Melker. 22 Minuten später war es erneut Petr Kurtin, der nach einer Ecke zum 3:1 einnetzte und damit seinen Doppelpack perfekt machte.

In der Schlussphase des Spiels versuchte Purgstall alles, um noch einmal heranzukommen. Doch die Abwehr der Melker und Torwart Schaufler zeigten sich in Bestform und vereitelten mehrere gute Chancen der Gäste. In der 90. Minute setzte dann Pawel Matuszak den Schlusspunkt: Nach einem tollen Querpass blieb er eiskalt vor dem Tor und verwandelte zum 4:1-Endstand.

Nach einer langen Nachspielzeit aufgrund einer Verletzung wurde das Spiel schließlich in der 100. Minute abgepfiffen. Der SC Melk konnte sich über einen verdienten 4:1-Sieg im Derby freuen. Besonders bemerkenswert waren die Leistungen von Petr Kurtin und Pawel Radoslaw Matuszak, die mit ihren Toren maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Insgesamt war es eine mitreißende Partie, die von schönen Toren geprägt war. Der SC Melk zeigte sich als das stärkere Team und konnte sich verdient gegen die Sportvereinigung Purgstall durchsetzen.

