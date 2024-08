Björn Wagner über Rohrendorfs sensationellen Start in die neue Saison

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 21:26

Der FC Rohrendorf konnte gegen Amstetten am Samstagabend ihren Traumstart in die neue Saison perfekt machen. Nachdem man vergangene Woche pausierte, aufgrund der 15 Teams, welche dieses Jahr in der Liga mitspielen, schaffte die Mannschaft es eindrucksvoll an die starken Leistungen anzuschließen. Wir haben im Anschluss an das Spiel mit Trainer Björn Wagner über die bestechende Form seiner Truppe gesprochen.

Ein unbekannter Gegner

Der SKU Amstetten ist dieses Jahr neu in der 2. Landesliga West. Daher kann es unter Umständen kommen, sich auf so einen Gegner vorzubereiten. Björn Wagner erlebte dies folgendermaßen: „Wir waren jetzt spielfrei, in der ersten Woche haben wir viel trainiert, in der zweiten Woche kam dann die Hitze. In der Vorbereitung habe ich sie mir zweimal angeschaut, auf Video, und ich weiß, was die Burschen können.“ Amstetten setzt wie einige der Mannschaften in der zweiten Landesliga auf ein sehr junges Team, während in der Rohrendorfer Truppe einige Routiniers für Stabilität sorgen.

Traumstart

Der FC Rohrendorf steht nach diesem Heimsieg also bei sieben Zählern und damit auf Platz vier der Tabelle. Allerdings hat man ein Spiel weniger als die unmittelbare Konkurrenz. Der Coach des FC erzählte er habe schon vor dem Spiel gesagt: „Wenn wir in Amstetten gewinnen, ist es eigentlich der perfekte Saisonstart, das haben wir heute gemacht. Ja, ich muss sagen, es passt alles. Wir haben viele Verletzte, viele Kranke, auch Stammspieler, ich kann den Burschen nur gratulieren, es ist wirklich super zum Anschauen, wie sich jeder für den anderen hinein wirft.“ Aktuell wirkt es so, als würde einfach alles gut zusammenlaufen, und natürlich kommt dann in gewissen Situationen noch das Glück des Tüchtigen dazu.

Ein weiterer starker Gegner wartet

Doch der nächste Härtetest lässt nicht lange auf sich warten. Am kommenden Wochenende muss sich der FC Rohrendorf gegen den SC Melk beweisen. Diese haben nach einer Auftaktniederlage drei dominante Siege infolge feiern können und sind momentan wohl eine der formstärksten Mannschaften der Liga. „Da trifft wohl die beste Offensive auf die aktuell beste Defensive der Liga.“ So bewertet Björn Wagner die anstehende Begegnung. Des Weiteren gibt er sich sehr sportlich und verkündet feierlich: „Möge der Bessere gewinnen.“

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.