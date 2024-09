SV Haitzendorf besiegt Lilienfeld mit 2:0

Spielberichte

Im Duell der 4. Runde der 2. Landesliga West konnte sich der SV Haitzendorf gegen den SC Lilienfeld mit 2:0 durchsetzen. Die Haitzendorfer gingen früh in Führung und bauten diese in der zweiten Halbzeit aus. Trotz einiger gefährlicher Szenen konnten die Lilienfelder keinen Treffer erzielen und mussten sich letztlich geschlagen geben.

Bassiouny bringt Hausherren in Front

Beide Teams zeigten von Anfang an viel Engagement und suchten nach frühen Chancen. In der 28. Minute hatten die Lilienfelder eine große Möglichkeit, als Kosovar Basholli einen Schuss an die Stange setzte.

Nur zwei Minuten später nutzte der SV seine Chance und ging durch Mohamed Bassiouny mit 1:0 in Führung. Bassiouny traf nach einem schönen Spielzug der Haitzendorfer und setzte damit ein klares Zeichen. Die Lilienfelder versuchten, sich von diesem Rückschlag zu erholen und den Ausgleich zu erzielen, doch die SV-Abwehr stand sicher und ließ keine gefährlichen Aktionen zu. Mit einem Stand von 1:0 für die Heimmannschaft gingen die Teams in die Halbzeitpause.

Schuh macht den Deckel drauf

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SV Haitzendorf. Bereits in der 48. Minute konnte Florian Schuh den Vorsprung auf 2:0 erhöhen. Nach einer schönen Kombination gelang Schuh ein präziser Schuss, der dem SC-Torhüter keine Chance ließ. Mit diesem Tor sicherten sich die Haitzendorfer eine komfortable Führung und setzten die Lilienfelder weiter unter Druck.

Die Gäste gaben jedoch nicht auf und kämpften weiter um den Anschlusstreffer. In der 77. Minute hatte Ryan Nzogang eine großartige Möglichkeit, als er mehrere Gegenspieler stehen ließ und einen Schuss abgab, der an die Innenstange klatschte. Der Ball rollte gefährlich die Torlinie entlang, traf die zweite Stange und sprang wieder ins Feld zurück. Diese spektakuläre Szene hätte den Lilienfeldern fast den ersehnten Treffer beschert, aber das Glück war nicht auf ihrer Seite.

Die verbleibenden Minuten des Spiels verliefen ohne nennenswerte Ereignisse. Der SV Haitzendorf konzentrierte sich darauf, die Führung zu verteidigen und ließ Lilienfeld kaum zur Entfaltung kommen. Der Schlusspfiff besiegelte schließlich den 2:0-Sieg für die Haitzendorfer, die sich damit wichtige drei Punkte sichern konnten. Der SV Haitzendorf zeigte eine überzeugende Leistung und nutzte seine Chancen effektiv, während die Lilienfelder trotz ihrer Bemühungen und einiger guter Möglichkeiten ohne Torerfolg blieben.

