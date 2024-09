SV Absdorf siegt klar in Waidhofen/Thaya

Spielberichte

In einem Duell der 2. Landesliga West konnte der SV Absdorf einen 3:1-Sieg beim SV Waidhofen/Thaya verbuchen. Die Gäste dominierten insbesondere in der ersten Halbzeit und sicherten sich damit wichtige drei Punkte. Trotz einer kämpferischen Leistung der Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit reichte es nicht, um das Spiel zu drehen.

Absdorf mit starkem Beginn

Die Partie startete mit einem Paukenschlag für den SV Absdorf. Bereits in der fünften Minute konnte Wesley Barnaske nach einem perfekten Angriff der Gäste das 1:0 erzielen. Lembacher spielte einen weiten Ball auf die rechte Seite, machte viele Meter und legte den Ball flach ins Zentrum, wo Barnaske einlief und sicher verwandelte. Nur wenige Minuten später hatte Waidhofen eine doppelte Großchance, doch weder Scherzer noch Bauer konnten den Ball im Tor unterbringen, da die Abwehr von Absdorf rechtzeitig klärte.

Absdorf blieb am Drücker und konnte in der 28. Minute durch einen weiteren Treffer von Barnaske auf 2:0 erhöhen. Ein individueller Fehler von Mühlberger ermöglichte es Barnaske, allein auf das Tor zuzulaufen und den Ball wuchtig in die kurze Ecke zu befördern. Nur drei Minuten später war es erneut Barnaske, der nach einem Pass von Anderst das 3:0 erzielte. Trotz der Bemühungen von Pilik, den Schuss zu blocken, fand der Ball den Weg ins Netz. Waidhofen/Thaya hatte Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und musste vor der Pause einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Lembacher nach einem Eckball den Ball über das Tor setzte.

Waidhofen/Thaya kämpft sich zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigte Waidhofen/Thaya eine deutlich verbesserte Leistung. Bereits in der 51. Minute gelang Samir Delalic der Anschlusstreffer zum 1:3. Pilik setzte sich stark durch und spielte den Ball flach ins Zentrum zu Delalic, der gekonnt einschob. Trotz dieses Erfolgs blieb Absdorf gefährlich und hatte in der 49. Minute eine weitere Chance durch Anderst, dessen Schuss knapp daneben ging.

Waidhofen drängte weiter, doch es fehlte oft das nötige Glück im Abschluss. In der 58. Minute landete ein Schuss von Bauer nach einem Corner im letzten Moment geblockt, und auch Flicker konnte den Ball nicht im Tor unterbringen. Nur eine Minute später hielt der Waidhofen-Tormann Altschach seine Mannschaft im Spiel, als er einen Schuss von Weidlinger stark parierte. Delalic hatte in der 66. Minute eine weitere Möglichkeit, doch sein Schlenzer ging knapp daneben.

In den letzten Minuten der Partie blieb es spannend. Ein Schuss von Anderst in der 86. Minute wurde im letzten Moment geblockt, und Waidhofen/Thaya hatte in der 87. Minute Pech, als ein Schuss von Delalic an die Stange klatschte. In der 90. Minute sah Absdorfs Riegler die rote Karte, nachdem er Scherzer im Mittelfeld von hinten gefoult hatte. Trotz der numerischen Überlegenheit gelang es Waidhofen nicht, den Rückstand zu verkürzen.

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Absdorf. Die Gäste zeigten eine starke Leistung, insbesondere in der ersten Halbzeit, und konnten sich somit wichtige drei Punkte sichern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23744 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.