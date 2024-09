SC Wieselburg feiert in Gmünd 6:0-Kantersieg

Spielberichte

In einem einseitigen Spiel der 2. Landesliga West setzte sich der SC Wieselburg klar mit 6:0 beim SC Gmünd durch. Von Anfang an zeigten die Wieselburger, warum sie als Aufstiegsfavorit gehandelt werden, während die Gmünder nicht an ihre erhoffte Leistungssteigerung anknüpfen konnten. Bereits zur Halbzeit stand es 3:0 für die Gäste, die in der zweiten Halbzeit nichts anbrennen ließen und das Ergebnis in die Höhe schraubten.

Einseitige erste Halbzeit

Nach 25 Minuten gelang den Wieselburgern der Führungstreffer. Eine Druckphase der Gäste endete in einem vermeidbaren Tor. Mit etwas Glück kam Hinterberger an den Ball und netzte mit einem flachen Schuss vom Elfmeterpunkt ins linke Eck ein. Tobias Fritz im Tor der Gmünder blieb dabei regungslos und konnte den Treffer nicht verhindern. Nur wenige Minuten später fiel das 2:0 für die Wieselburger. Nach einem Eckball bekam die Heimmannschaft den Ball nicht weg, und Starkl nutzte die Gelegenheit, den Ball unbedrängt ins Tor zu schlenzen.

Der SC Gmünd konnte nur in den ersten 10-15 Minuten mithalten, danach spiegelte sich die bisher enttäuschende Saison der Gmünder wider. In der 36. Minute erhöhte der Sportclub Wieselburg durch Gabriel Hinterberger auf 3:0, was gleichzeitig der Halbzeitstand war. Die verdiente Führung der Gäste ließ bereits erahnen, dass es für die Gmünder schwer werden würde, noch einmal zurückzukommen.

Wieselburg legt drei Tore nach

In der zweiten Halbzeit setzten die Wieselburger ihren Sturmlauf fort. In der 57. Minute konnte Tobias Fritz zunächst einen Schuss parieren, doch Michael Harrer staubte den Abpraller trocken zum 4:0 ab. Die Gmünder fanden weiterhin keine Mittel gegen die Angriffe der Gäste und blieben harmlos.

Das Spiel entwickelte sich zu einem Debakel für den SC Gmünd. In der 84. Minute fiel das 5:0 für die Wieselburger nach einem nicht gegebenen Foul am letzten Mann der Gmünder, Kapitän Dürnitzhofer. Marcel Doppler hatte leichtes Spiel, Fritz zu umkurven und den Ball ins leere Tor zu schieben. Nur vier Minuten später setzten die Gäste den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand. Die Gmünder Abwehr zeigte sich erneut überfordert und machte durch ein Eigentor von Florian Höbarth das halbe Dutzend voll.

Das Spiel endete schließlich pünktlich nach 90 Minuten mit einem klaren 6:0 für den SC Wieselburg. Die Gmünder, die dringend die ersten Punkte der Saison holen wollten bzw. mussten wurden von den dominanten Gästen regelrecht überrollt. Der Sportclub Wieselburg untermauerte mit diesem Sieg seine Aufstiegsambitionen und zeigte, warum er als Favorit auf den Aufstieg gehandelt wird.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Schwingi mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.