Purgstall schießt sich gegen Würmla für das heiß erwartete Derby gegen Tabellenführer Wieselburg warm

Details Samstag, 07. September 2024 19:32

Am Samstagnachmittag kam es bei heißen September-Temperaturen zum Schlagabtausch zwischen Purgstall und Würmla. Die Hausherren forderten die Gäste aus Würmla, welche vor der Partie mit zehn Punkten aus vier Spielen tabellarisch hervorragend platziert waren. Doch mit einer guten Strategie, viel Kampfgeist und dem nötigen Quäntchen Glück gelang es den Gastgebern den Sieg und somit die drei punkte vor eigenem Publikum einzufahren. Wir haben im Anschluss an das Match mit Trainer Hans Jürgen Moser gesprochen.

Eine beeindruckende leistung der Mannschaft

„Es waren wirklich sehr schwierige Umstände, es war heiß, wir haben eine lange Liste der Verletzten und Würmla hatte einen sehr starken Saisonstart.“ Doch trotz dieser schlechten Vorzeichen, schaffte es seine Truppe eindrucksvoll, sich mit Herz in die Partie zu werfen, und alles für die drei Punkte zu geben. „Wir wollten die Ballverluste in der eigenen Hälfte minimieren, außerdem haben wir probiert, sehr hoch anzulaufen. Das hat auch ganz gut funktioniert.“ In der zweiten Halbzeit kommt es dann schließlich nach einem Fehler der Würmla Abwehr zum entscheidenden 1:0. Der Goldtorschütze ist Elias Huber. Trotz der schlechten Verwertung einiger nachfolgender Konter, reicht dieser Treffer, um den „Dreier“ einzufahren. „Man kann der Mannschaft nur ein riesiges Kompliment machen, sie haben das wirklich sehr gut gemacht.“ Nach diesem Sieg steht Purgstall nun also im soliden Tabellenmittelfeld.

Das große Derby wartete

Die nächste Begegnung wird ein noch größerer Härtetest für die Mannschaft von Hans Jürgen Moser. Denn nächste Woche wartet der Tabellenführer aus Wieselburg. Doch der Purgstaller Coach sieht dies locker: „Einerseits wird es natürlich ein sehr schwieriges Spiel, denn Wieselburg ist der Topfavorit auf die Meisterschaft und eine sehr starke Mannschaft, aber andererseits freuen wir uns auch, weil es ist ein Derby mit nur zehn Kilometer Entfernung.“ Es werden also bestimmt viele Unterstützer beider Seiten bei der Partie in der nächsten Runde vor Ort sein, um ihre Spieler anzufeuern. „Beide Mannschaften haben diese Woche ein Erfolgserlebnis gefeiert, deswegen wird es sicher ein lässiges Spiel nächste Woche. Auf dem Papier kann es natürlich nur einen Gewinner geben, aber das ist in Ordnung, wir sehen das als Chance, weil uns wird sicher niemand auf der Rechnung haben.“

