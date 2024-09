USV Oed/Zeillern feiert Auswärtssieg gegen Waidhofen/Thaya

Spielberichte

In einem spannenden Duell in der 2. Landesliga West setzte sich der USV Oed/Zeillern mit 2:0 gegen den SV Waidhofen/Thaya durch. Nachdem die erste Halbzeit torlos blieb, entschieden zwei Treffer in der zweiten Hälfte die Partie zugunsten der Gäste. Vor allem Alexander Steinkogler und Leo Zefi brillierten mit ihren Toren und bescherten dem USV wichtige Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einem vorsichtigen Abtasten beider Teams. Bereits in der fünften Minute verzeichnete Waidhofen den ersten Abschluss durch Dimic, den Mühlböck sicher parierte. Nur drei Minuten später hatte Flicker die große Chance zur Führung, doch sein Schuss traf nur die Innenstange und sprang zurück ins Feld. Waidhofen setzte nach, doch Bauer setzte den anschließenden Abschluss knapp daneben.

Auch in der elften Minute probierte es Mühlberger aus der Distanz, aber Mühlböck war erneut zur Stelle. Die Gäste kamen in der 19. Minute das erste Mal gefährlich vor das SV-Tor, doch eine zwingende Möglichkeit entstand nicht.

Die Gäste wurden in der 37. Minute erneut gefährlich, als Pesek einen scharfen Freistoß über das Tor zirkelt. Kurz vor der Halbzeit hatte Waidhofen durch Scherzer eine weitere Chance, doch sein Schuss scheiterte am starken Tormann Mühlböck. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Steinkogler bringt Gäste auf die Siegerstraße

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, jedoch wurden die Angriffe der Gäste gefährlicher. In der 53. Minute verlängerte Zefi eine gefinkelte Flanke, die knapp neben das Tor ging. Waidhofen konterte prompt, doch Delalic scheiterte in der 57. Minute mit einem Schuss ins lange Eck an Mühlböck.

Das Spiel nahm an Intensität zu, und in der 68. Minute fiel das erste Tor der Partie. Nach einer Ecke schlug Oed/Zeillern eiskalt zu, als Alexander Steinkogler am höchsten stieg und via Innenstange zum 0:1 einköpfte. Die Gäste drängten auf ein weiteres Tor, doch Tichy scheiterte in der 70. Minute an Torhüter Altschach.

In der 74. Minute hatte Waidhofen durch Spielhofer eine Möglichkeit, doch sein Schuss aus spitzem Winkel wurde von Mühlböck pariert. Die Entscheidung fiel in der 77. Minute: Leo Zefi nutzte einen Fehler in der SV-Abwehr aus, als er einen Pass erhielt und allein auf das Tor zulief. Eiskalt verwandelte er zum 0:2. Der Union Sportverein Oed/Zeillern hatte in der 83. Minute sogar noch die Chance auf das dritte Tor, doch Tichys Kopfball nach einer Flanke von Molnar ging knapp daneben. Schließlich endete das Spiel mit einem verdienten 2:0-Sieg für den USV Oed/Zeillern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik (23944 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Alexander Irschik mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.