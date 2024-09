Großweikersdorf/Wiesendorf feiert in Gmünd klaren 4:1-Auswärtssieg

Spielberichte

Der SC Gmünd musste sich am Freitagabend in der 7. Runde der 2. Landesliga West deutlich gegen die SG Großweikersdorf/Wiesendorf geschlagen geben. Bereits in der dritten Minute ging die Spielgemeinschaft in Führung und ließ dem Sportclub Gmünd im weiteren Verlauf des Spiels kaum eine Chance. Mit einem Halbzeitstand von 0:2 und einem letztendlichen 1:4 konnten die Gäste einen verdienten Sieg feiern.

Gäste mit klarer 2:0-Führung

Die Partie begann mit einem frühen Paukenschlag. Bereits in der dritten Minute konnte Matthias Knell die Gäste in Führung bringen. Der frühe Treffer stellte die Gmünder Abwehr vor große Herausforderungen und brachte den Sportclub aus dem Konzept. In der 24. Minute legte Julian Schauerhuner nach und erhöhte den Spielstand auf 0:2. Die Gastgeber fanden kaum Mittel gegen die effiziente Spielweise der Großweikersdorfer.

Mit diesem Zwei-Tore-Rückstand ging es in die Halbzeitpause. Der SC Gmünd hatte große Mühe, sich gegen die dominierende Spielgemeinschaft zu behaupten. Die Großweikersdorfer hingegen spielten mit Selbstbewusstsein und kontrollierten das Geschehen weitgehend.

Klare Verhältnisse in der zweiten Halbzeit

Auch nach der Pause setzte die Spielgemeinschaft Großweikersdorf/Wiesendorf ihre starke Leistung fort. In der 50. Minute konnte Robert Caljkusic per Elfmeter das 0:3 markieren und damit die Hoffnungen des SC Gmünd weiter dämpfen. Die Gastgeber hatten in dieser Phase des Spiels kaum Chancen, ins Spiel zurückzufinden, da die Gäste ihre Führung souverän verwalteten.

Nur zehn Minuten später erzielte Christoph Streit das 0:4. Mit diesem Treffer war das Spiel praktisch entschieden. Die Gmünder hatten zu diesem Zeitpunkt keine Antwort auf die druckvollen Angriffe der Gäste und mussten sich auf Schadensbegrenzung konzentrieren.

Erst in der Schlussphase gelang es dem Sportclub Gmünd, einen Ehrentreffer zu erzielen. In der 81. Minute konnte Ricardo Amizi das 1:4 erzielen. Doch dieser Treffer kam zu spät, um das Blatt noch zu wenden. Die Spielgemeinschaft blieb bis zum Schlusspfiff konzentriert und ließ nichts anbrennen.

Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute stand das Endergebnis von 1:4 fest. Die SG Großweikersdorf/Wiesendorf feierte einen verdienten Auswärtssieg und unterstrich ihre starke Form in der laufenden Saison.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter thomas schmöllerl (10855 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter thomas schmöllerl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.