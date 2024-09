FC Rohrendorf unterliegt SC Wieselburg nach Pausenführung

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 21:55

Der FC Rohrendorf empfing in der 7. Runde der 2. Landesliga West den SC Wieselburg zu einem packenden Duell. Trotz einer frühen Führung durch Julius Kalchhauser mussten sich die Rohrendorfer am Ende mit 1:2 geschlagen geben. Die entscheidenden Tore für den SC Wieselburg erzielten Gabriel Hinterberger und Formose Mendy per Elfmeter.

Frühe Führung für den FC Rohrendorf durch Kalchhauser

Die Partie zwischen dem FC Rohrendorf und dem SC Wieselburg begann vielversprechend für die Hausherren. Bereits in der vierten Spielminute gelang Julius Kalchhauser ein schöner Treffer zum 1:0. Der FC Rohrendorf konnte somit früh in Führung gehen und setzte die Gäste aus Wieselburg von Beginn an unter Druck. Diese frühe Führung verlieh den Rohrendorfern merklich Selbstvertrauen, und sie dominierten die Anfangsphase des Spiels.

In der 18. Minute jubelte der SC Wieselburg vermeintlich über den Ausgleich, doch der Treffer von Doppler wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Die Wieselburger ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und versuchten weiter, den Ausgleich zu erzielen. Die erste Halbzeit blieb dennoch torlos für den Sportclub Wieselburg, und so ging es mit einem 1:0-Vorsprung für den FC Rohrendorf in die Halbzeitpause.

Wieselburg dreht das Spiel nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel erwischte der SC Wieselburg einen perfekten Start in die zweite Halbzeit. Bereits in der 46. Minute gelang Gabriel Hinterberger der Ausgleichstreffer zum 1:1, nach einer Vorlage von Talir. Dieser frühe Treffer in der zweiten Hälfte setzte die Rohrendorfer unter Druck, und das Spiel wurde zunehmend intensiver.

In der 81. Minute kam es dann zu einer entscheidenden Szene. Nach einem Foul an Talir im Strafraum des FC Rohrendorf entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für den SC Wieselburg. Formose Mendy trat an und verwandelte den Strafstoß sicher zum 1:2. Damit drehte der SC Wieselburg das Spiel zu seinen Gunsten und setzte den FC Rohrendorf weiter unter Zugzwang.

Die Schlussphase des Spiels wurde besonders spannend. Die Heimischen stellten in der 90. Minute auf eine Dreierkette um, um den Druck auf die Wieselburger zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Trotz aller Bemühungen und der Umstellung gelang es dem FC Rohrendorf jedoch nicht, noch einmal zurückzuschlagen. 1:2 der Endstand.

2. Landesliga West: Rohrendorf : Wieselburg - 1:2 (1:0)

83 Formose Mendy 1:2

46 Gabriel Hinterberger 1:1

4 Julius Kalchhauser 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.